Автоматические выключатели (АВ) City9 Set

Автоматические выключатели City9 Set

Автоматические выключатели защищают от негативных воздействий, вызванных токами короткого замыкания и перегрузки, и обеспечивают функцию коммутации цепей (включение/ отключение).

Описание

Ассортимент автоматических выключателей City9 Set включает в себя:

Отключающая способность 4.5кА и 6кА

Кривые отключения B и С

Полюсы: 1P, 2P, 3P, 4P

Номинальные токи от 6 до 63A

Автоматические выключатели City9 Set созданы на базе проверенной временем платформы мирового лидера, при этом в конструкцию корпусов были добавлены теплоотводящие каналы, усилена дугогасящая камера, модернизирована биметаллическая пластина. Автоматические выключатели имеют повышенный момент затяжки 2,5 Н·м и 6 металлических заклепок.

Клеммы имеют защитную шторку, которая закрывает заклеммное пространство и обеспечивает безопасный монтаж. Клеммы автоматического выключателя могут быть опломбированы с помощью клеммной заглушки C9A26982.

Оборудование City9 Set проходит 100% входной и выходной контроль качества. Все аппараты проходят испытания на: соответствие стандартам ГОСТ IEC 60898, ГОСТ IEC 60947 – испытания на перегрузку и короткое замыкание, после которых остается след на подвижном контакте.

Продукция City9 Set соответствует техническим регламентам по безопасности низковольтного оборудования, электромагнитной совместимости, а также по ограничению применения опасных веществ в изделиях электротехники RoHS.

Преимущества

Модернизированная платформа Easy9

Механизм мгновенной коммутации обеспечивает увеличенный ресурс и повышенную безопасность эксплуатации

100% выходной контроль

Соответствие RoHS 2.0

Современный дизайн

Повышенный момент затяжки 2,5 Н·м

Безопасные клеммы для безошибочного монтажа

Теплоотводящие каналы для дополнительного охлаждения аппаратов

Двухпозиционная клипса для фиксации на DIN-рейку

Монолитная лицевая панель

Применение

Автоматические выключатели City9 Set устанавливаются в этажных и квартирных щитках в жилых зданиях, а также в распределительных щитках в административных зданиях, сетевых магазинах.

Жилые здания
Административные здания
Сетевые магазины
Автоматический выключатель City9 Set (однополюсный)
Документы

