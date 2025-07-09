Автоматические выключатели защищают от негативных воздействий, вызванных токами короткого замыкания и перегрузки, и обеспечивают функцию коммутации цепей (включение/ отключение).
Автоматические выключатели (АВ) City9 Set
Описание
Ассортимент автоматических выключателей City9 Set включает в себя:
Отключающая способность 4.5кА и 6кА
Кривые отключения B и С
Полюсы: 1P, 2P, 3P, 4P
Номинальные токи от 6 до 63A
Автоматические выключатели City9 Set созданы на базе проверенной временем платформы мирового лидера, при этом в конструкцию корпусов были добавлены теплоотводящие каналы, усилена дугогасящая камера, модернизирована биметаллическая пластина. Автоматические выключатели имеют повышенный момент затяжки 2,5 Н·м и 6 металлических заклепок.
Клеммы имеют защитную шторку, которая закрывает заклеммное пространство и обеспечивает безопасный монтаж. Клеммы автоматического выключателя могут быть опломбированы с помощью клеммной заглушки C9A26982.
Оборудование City9 Set проходит 100% входной и выходной контроль качества. Все аппараты проходят испытания на: соответствие стандартам ГОСТ IEC 60898, ГОСТ IEC 60947 – испытания на перегрузку и короткое замыкание, после которых остается след на подвижном контакте.
Продукция City9 Set соответствует техническим регламентам по безопасности низковольтного оборудования, электромагнитной совместимости, а также по ограничению применения опасных веществ в изделиях электротехники RoHS.
Преимущества
Модернизированная платформа Easy9
Механизм мгновенной коммутации обеспечивает увеличенный ресурс и повышенную безопасность эксплуатации
100% выходной контроль
Соответствие RoHS 2.0
Современный дизайн
Повышенный момент затяжки 2,5 Н·м
Безопасные клеммы для безошибочного монтажа
Теплоотводящие каналы для дополнительного охлаждения аппаратов
Двухпозиционная клипса для фиксации на DIN-рейку
Монолитная лицевая панель
Применение
Автоматические выключатели City9 Set устанавливаются в этажных и квартирных щитках в жилых зданиях, а также в распределительных щитках в административных зданиях, сетевых магазинах.