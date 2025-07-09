Автоматические выключатели (АВ) City9 Set

Автоматические выключатели City9 Set созданы на базе проверенной временем платформы мирового лидера, при этом в конструкцию корпусов были добавлены теплоотводящие каналы, усилена дугогасящая камера, модернизирована биметаллическая пластина. Автоматические выключатели имеют повышенный момент затяжки 2,5 Н·м и 6 металлических заклепок.

Клеммы имеют защитную шторку, которая закрывает заклеммное пространство и обеспечивает безопасный монтаж. Клеммы автоматического выключателя могут быть опломбированы с помощью клеммной заглушки C9A26982.

Оборудование City9 Set проходит 100% входной и выходной контроль качества. Все аппараты проходят испытания на: соответствие стандартам ГОСТ IEC 60898, ГОСТ IEC 60947 – испытания на перегрузку и короткое замыкание, после которых остается след на подвижном контакте.