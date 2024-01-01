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8 (495) 777-99-88
support@systeme.ru

Мы с гордостью объявляем о запуске нашего официального
Телеграм-чата с поддержкой!

Это нововведение - важный шаг в улучшении качества обслуживания, которое компания Систэм Электрик предоставляет своим партнерам и клиентам.


Преимущества коммуникации через Телеграм-чат:

  1. Мгновенный отклик: благодаря мессенджеру Телеграм мы обеспечиваем немедленную связь с командой поддержки.
  2. Один клик - и ваш запрос ушел в работу.
  1. Персонализированный подход: каждый ваш запрос рассматривается индивидуально и в приоритетном порядке.
  2. Фото и видео: отправляйте нам фотографии или видео прямо в чате! Это обеспечит оперативную и точную диагностику вашей проблемы или запроса.
Иконка для авторизации через телеграм

Авторизоваться можно через Телеграм-чат

База знаний
(Раздел в разработке)

Здесь вы найдете ответы на часто задаваемые вопросы и полезные статьи
Центр загрузок

Здесь вы найдете необходимую документацию, справочную информацию и файлы для загрузки ПО.
Продуктовая база данных

Веб-версия базы данных API по продукции Systeme Electric