Наши контакты
Мы с гордостью объявляем о запуске нашего
официального
Телеграм-чата с поддержкой!
Это нововведение - важный шаг в улучшении качества обслуживания, которое компания Систэм Электрик предоставляет своим партнерам и клиентам.
Преимущества коммуникации через Телеграм-чат:
- Мгновенный отклик: благодаря мессенджеру Телеграм мы обеспечиваем немедленную связь с командой поддержки.
- Один клик - и ваш запрос ушел в работу.
- Персонализированный подход: каждый ваш запрос рассматривается индивидуально и в приоритетном порядке.
- Фото и видео: отправляйте нам фотографии или видео прямо в чате! Это обеспечит оперативную и точную диагностику вашей проблемы или запроса.
Авторизоваться можно через Телеграм-чат
База знаний
(Раздел в разработке)
Здесь вы найдете ответы на часто задаваемые вопросы и полезные статьи
Центр загрузок
Здесь вы найдете необходимую документацию, справочную информацию и файлы для загрузки ПО.
Продуктовая база данных
Веб-версия базы данных API по продукции Systeme Electric