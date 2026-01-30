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Электромеханические дифференциальные автоматы (АВДТ)

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Модульное оборудование и щитки
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City9 Set RCBO
Systeme9
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Тип продукта: Защита электросетей
C9D33606
 
City9 АВДТ 1П+Н C6 4500A 30мА AC 18мм
C9D33610
 
City9 АВДТ 1П+Н C10 4500A 30мА AC 18мм
C9D33616
 
City9 АВДТ 1П+Н C16 4500A 30мА AC 18мм
C9D33620
 
City9 АВДТ 1П+Н C20 4500A 30мА AC 18мм
C9D33625
 
City9 АВДТ 1П+Н C25 4500A 30мА AC 18мм
C9D33632
 
City9 АВДТ 1П+Н C32 4500A 30мА AC 18мм
C9D34610
Серия: City9 Set RCBO
City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 10А 4.5kA 30мА Тип-AС 230В
C9D34616
Серия: City9 Set RCBO
City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 16А 4.5kA 30мА Тип-AС 230В
C9D34620
Серия: City9 Set RCBO
City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 20А 4.5kA 30мА Тип-AС 230В
C9D34625
Серия: City9 Set RCBO
City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 25А 4.5kA 30мА Тип-AС 230В
C9D34632
Серия: City9 Set RCBO
City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 32А 4.5kA 30мА Тип-AС 230В
C9D34640
Серия: City9 Set RCBO
City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 40А 4.5kA 30мА Тип-AС 230В
C9D36610
Серия: City9 Set RCBO
City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 10А 6kA 30мА Тип-AС 230В
C9D36616
Серия: City9 Set RCBO
City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 16А 6kA 30мА Тип-AС 230В
C9D36620
Серия: City9 Set RCBO
City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 20А 6kA 30мА Тип-AС 230В
C9D36625
Серия: City9 Set RCBO
City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 25А 6kA 30мА Тип-AС 230В
C9D36632
Серия: City9 Set RCBO
City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 32А 6kA 30мА Тип-AС 230В
C9D36640
Серия: City9 Set RCBO
City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 40А 6kA 30мА Тип-AС 230В
C9D38606
 
City9 АВДТ 1П+Н C6 6000A 30мА AC 18мм
C9D38610
 
City9 АВДТ 1П+Н C10 6000A 30мА AC 18мм
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