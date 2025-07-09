Дифференциальные автоматы (АВДТ) City9 Set

Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) или дифавтоматы представляют собой устройства, объединяющие функции автоматического выключателя и ВДТ (УЗО). АВДТ служат для защита цепей от токов короткого замыкания и токов перегрузки, а также для защиты людей от поражения электрическим током.

Описание

Ассортимент АВДТ City9 Set включает в себя:

Отключающая способность 4.5кА и 6кА

Кривые отключения С

Полюсы: 1P+N

Номинальные токи от 10 до 40A

Повышенная безопасность Тип A и AC

Чувствительность 10, 30 мА

Дифференциальные автоматы (АВДТ) City9 Set созданы на базе проверенной временем платформы мирового лидера, при этом в конструкцию корпусов были добавлены теплоотводящие каналы, а ассортимент существенно расширен. Клеммы имеют защитную шторку, которая закрывает заклеммное пространство и обеспечивает безопасный монтаж. 

Оборудование City9 Set проходит 100% входной и выходной контроль качества. Все дифавтоматы проходят испытания на:

  • соответствие стандартам ГОСТ IEC 60898, ГОСТ IEC 60947 – испытания на перегрузку и короткое замыкание, после которых остается след на подвижном контакте;
  • соответствие директиве ГОСТ IEC 61009 – отключение дифференциального тока.

Дифференциальные автоматы City9 Set соответствуют техническим регламентам по безопасности низковольтного оборудования, электромагнитной совместимости, а также по ограничению применения опасных веществ в изделиях электротехники RoHS.

Преимущества

Модернизированная платформа Easy9

100% выходной контроль

Соответствие RoHS 2.0

Современный дизайн

Повышенный момент затяжки 2,5 Н·м

Безопасные клеммы

Теплоотводящие каналы

Двухпозиционная клипса для фиксации на DIN-рейку

Монолитная лицевая панель

Применение

Дифференциальные автоматические выключатели City9 Set устанавливаются в этажных и квартирных щитках в жилых зданиях, а также в распределительных щитках в административных зданиях, сетевых магазинах.

Жилой сектор
Административные здания
Сетевые магазины
Документы

Каталог City9 Set
Модульное оборудование и распределительные щиты для жилищного строительства
City9 Set Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ)
Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) City9 Set АВДТ C9DXXXXX
Листовка City9 Set
Модульное оборудование и распределительные щиты для жилищного строительства
