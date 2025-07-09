Дифференциальные автоматы (АВДТ) City9 Set созданы на базе проверенной временем платформы мирового лидера, при этом в конструкцию корпусов были добавлены теплоотводящие каналы, а ассортимент существенно расширен. Клеммы имеют защитную шторку, которая закрывает заклеммное пространство и обеспечивает безопасный монтаж.

Оборудование City9 Set проходит 100% входной и выходной контроль качества. Все дифавтоматы проходят испытания на:

соответствие стандартам ГОСТ IEC 60898, ГОСТ IEC 60947 – испытания на перегрузку и короткое замыкание, после которых остается след на подвижном контакте;

соответствие директиве ГОСТ IEC 61009 – отключение дифференциального тока.

Дифференциальные автоматы City9 Set соответствуют техническим регламентам по безопасности низковольтного оборудования, электромагнитной совместимости, а также по ограничению применения опасных веществ в изделиях электротехники RoHS.