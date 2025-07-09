Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) или дифавтоматы представляют собой устройства, объединяющие функции автоматического выключателя и ВДТ (УЗО). АВДТ служат для защита цепей от токов короткого замыкания и токов перегрузки, а также для защиты людей от поражения электрическим током.
Дифференциальные автоматы (АВДТ) City9 SetПромо-сайт продукта
Описание
Ассортимент АВДТ City9 Set включает в себя:
Отключающая способность 4.5кА и 6кА
Кривые отключения С
Полюсы: 1P+N
Номинальные токи от 10 до 40A
Повышенная безопасность Тип A и AC
Чувствительность 10, 30 мА
Дифференциальные автоматы (АВДТ) City9 Set созданы на базе проверенной временем платформы мирового лидера, при этом в конструкцию корпусов были добавлены теплоотводящие каналы, а ассортимент существенно расширен. Клеммы имеют защитную шторку, которая закрывает заклеммное пространство и обеспечивает безопасный монтаж.
Оборудование City9 Set проходит 100% входной и выходной контроль качества. Все дифавтоматы проходят испытания на:
- соответствие стандартам ГОСТ IEC 60898, ГОСТ IEC 60947 – испытания на перегрузку и короткое замыкание, после которых остается след на подвижном контакте;
- соответствие директиве ГОСТ IEC 61009 – отключение дифференциального тока.
Дифференциальные автоматы City9 Set соответствуют техническим регламентам по безопасности низковольтного оборудования, электромагнитной совместимости, а также по ограничению применения опасных веществ в изделиях электротехники RoHS.
Преимущества
Модернизированная платформа Easy9
100% выходной контроль
Соответствие RoHS 2.0
Современный дизайн
Повышенный момент затяжки 2,5 Н·м
Безопасные клеммы
Теплоотводящие каналы
Двухпозиционная клипса для фиксации на DIN-рейку
Монолитная лицевая панель
Применение
Дифференциальные автоматические выключатели City9 Set устанавливаются в этажных и квартирных щитках в жилых зданиях, а также в распределительных щитках в административных зданиях, сетевых магазинах.