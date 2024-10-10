Шоурум дизайнерской электрики Systeme Electric
В экспозиции представлены только выставочные образцы. Розничная продажа не осуществляется.
Мы рады представить новый шоурум дизайнерской электрики Systeme Electric, расположенный в Москве в Центре Дизайна ARTPLAY!
Для нас шоурум — это новый способ рассказать о продуктах дизайнерам, архитекторам и всем, кто ценит современные тренды в дизайне. Мы создали уникальную атмосферу, вдохновляющую на творчество. Здесь можно не только познакомиться с новыми коллекциями, но и стать участником увлекательных мероприятий, воркшопов и дискуссий с экспертами индустрии.
Собственное пространство позволяет отойти от стандартного функционального подхода, реализовывать различные креативные решения и обновлять экспозицию по мере выхода новинок, таких как ArtGallery, отмеченная в финале премии «Лучший промышленный дизайн России», система трековых розеток MultiTrack, нагревательные маты STEP TURBO & STEP BALANCE, линейка AtlasDesign со всеми её подсериями, и многих других решений.
Наши сотрудники проконсультируют и ответят на все ваши вопросы.
В экспозиции представлены только выставочные образцы.
Розничная продажа не осуществляется.
Наши контактные данные
Режим работы: ПН-ПТ с 12:00 до 20:00, СБ-ВС с 10:00 до 18:00
Телефон: +7 (925) 770 88 77
Почта: about/showroom@systeme.ru
Адрес: г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 9
Ближайшие станции метро: Чкаловская, Курская