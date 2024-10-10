Мы рады представить новый шоурум дизайнерской электрики Systeme Electric, расположенный в Москве в Центре Дизайна ARTPLAY!

Для нас шоурум — это новый способ рассказать о продуктах дизайнерам, архитекторам и всем, кто ценит современные тренды в дизайне. Мы создали уникальную атмосферу, вдохновляющую на творчество. Здесь можно не только познакомиться с новыми коллекциями, но и стать участником увлекательных мероприятий, воркшопов и дискуссий с экспертами индустрии.

Собственное пространство позволяет отойти от стандартного функционального подхода, реализовывать различные креативные решения и обновлять экспозицию по мере выхода новинок, таких как ArtGallery , отмеченная в финале премии «Лучший промышленный дизайн России», система трековых розеток MultiTrack , нагревательные маты STEP TURBO & STEP BALANCE , линейка AtlasDesign со всеми её подсериями, и многих других решений.