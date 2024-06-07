Теплый пол для основного и дополнительного обогрева мощностью 200 Вт/м2 идеально подойдет для ванной, кухни, лоджий и балконов.
- Произведено в России на заводе «Потенциал»
- Первый теплый пол, получивший ЭКО сертификацию
- Полная совместимость с оборудованием Систэм Электрик
- Расширенная гарантия 50 лет
Нагревательный мат STEP TURBO
Нагревательный мат STEP TURBO повышенной мощностью 200 Вт/м2 предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, как в сухих, так и во влажных помещениях. Данные теплый пол оптимально подойдет для ванной комнаты, кухни, балкона, а также для квартиры на первом этаже.
Все теплые полы «Систэм Электрик» имеют ЭКО сертификацию и экспертное заключение по Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям Роспотребнадзора. Это означает, что при их эксплуатации не выделяются формальдегиды и другие вредные вещества. Также подтверждено отсутствие опасного электромагнитного поля на основании лабораторных испытаний по соответствию ГОСТ IEC 62311-2013. Особенно это важно для тех, кто больше всего проводит времени на полу и наиболее уязвим – для детей и животных.
Конструкция мата состоит из двухжильного кабеля со сплошным экраном, дренажным медным проводником. Изоляция жил — высокотемпературный фторопласт (FEP). Оболочка кабеля — PVC повышенной термостойкости. Сетка имеет клеевую основу для быстрого монтажа. Максимальная рабочая температура +105 °C. Стандартная гарантия на теплый пол STEP TURBO составляет 25 лет.
На теплые Systeme Electric предоставляется расширенная гарантия сроком 50 лет, при проведении монтажа сертифицированным специалистом.
Повышенная мощность 200 Вт/м2 обеспечивает быстрое достижение комфортной температуры нагрева, а также позволяет использовать маты в качестве основного источника тепла
Высокотемпературная фторопластовая изоляция со сплошным экраном греющих и токопроводящих жил
Самоклеящаяся поверхность мата позволяет быстро сделать монтаж
Тонкая конструкция мата позволяет обеспечить минимальный уровень поднятия пола
Двухжильный кабель с дренажной медной жилой предотвращает возможность повреждения кабеля и увеличивает долговечность
Равномерный нагрев без образования тепловой зебры
Каждая единица продукции проходит испытание напряжением при 4000 В
Расширенная гарантия 50 лет при условии проведения монтажа сертифицированным специалистом