Комплект STEP TURBO Мат нагревательный 2 м2 + Термостат ArtGallery c Wi-Fi моноблочный, Белый
Комплект теплого пола Systeme Electric STEP TURBO 200 Вт/м² (2 м2) с термостатом ArtGallery Wi-Fi
Готовый набор для монтажа системы обогрева, включающий нагревательный мат повышенной мощности и электронный терморегулятор.
Назначение: Предназначен для основного и дополнительного обогрева напольных покрытий в сухих и влажных помещениях. Работает в сети переменного тока 230 В, 50 Гц.
Состав комплекта:
• Нагревательный мат STEP TURBO мощностью 200 Вт/м2, площадью 2 м2, общая мощность 300 Вт. Конструкция состоит из двухжильного кабеля со сплошным экраном и дренажным медным проводником. Изоляция жил — высокотемпературный фторопласт (FEP). Оболочка кабеля — PVC повышенной термостойкости. Сетка имеет клеевую основу для быстрого монтажа. Максимальная рабочая температура +105 °C.
• Терморегулятор Systeme Electric серии ArtGallery (белый) с Wi-Fi. Номинальный ток 16 А. Оснащен большим дисплеем, встроенным и выносным датчиками температуры. Позволяет настраивать недельное расписание и удаленно управлять системой через приложение.
В комплект теплого пола входит:
• нагревательный мат;
• гофрированная трубка — 2 м;
• заглушка для гофрированной трубы;
• руководство по эксплуатации с гарантийным талоном.
Надежность: На теплые полы Systeme Electric предоставляется расширенная гарантия сроком 50 лет при проведении монтажа сертифицированным специалистом.
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409333228
|16.1
|16.2
|54.3
|см.
|1.7
|кг.