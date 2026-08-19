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STMGAL3820
Комплект STEP TURBO Мат нагревательный 2 м2 + Термостат ArtGallery c Wi-Fi моноблочный, Белый
Комплект STEP TURBO Мат нагревательный 2 м2 + Термостат ArtGallery c Wi-Fi моноблочный, Белый

Комплект STEP TURBO Мат нагревательный 2 м2 + Термостат ArtGallery c Wi-Fi моноблочный, Белый

Референс: STMGAL3820
Серия STEP TURBO

Комплект теплого пола Systeme Electric STEP TURBO 200 Вт/м² (2 м2) с термостатом ArtGallery Wi-Fi
Готовый набор для монтажа системы обогрева, включающий нагревательный мат повышенной мощности и электронный терморегулятор.
Назначение: Предназначен для основного и дополнительного обогрева напольных покрытий в сухих и влажных помещениях. Работает в сети переменного тока 230 В, 50 Гц.
Состав комплекта:
• Нагревательный мат STEP TURBO мощностью 200 Вт/м2, площадью 2 м2, общая мощность 300 Вт. Конструкция состоит из двухжильного кабеля со сплошным экраном и дренажным медным проводником. Изоляция жил — высокотемпературный фторопласт (FEP). Оболочка кабеля — PVC повышенной термостойкости. Сетка имеет клеевую основу для быстрого монтажа. Максимальная рабочая температура +105 °C.
• Терморегулятор Systeme Electric серии ArtGallery (белый) с Wi-Fi. Номинальный ток 16 А. Оснащен большим дисплеем, встроенным и выносным датчиками температуры. Позволяет настраивать недельное расписание и удаленно управлять системой через приложение.
В комплект теплого пола входит:
• нагревательный мат;
• гофрированная трубка — 2 м;
• заглушка для гофрированной трубы;
• руководство по эксплуатации с гарантийным талоном.
Надежность: На теплые полы Systeme Electric предоставляется расширенная гарантия сроком 50 лет при проведении монтажа сертифицированным специалистом.

Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040933322816.116.254.3 см. 1.7кг.
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