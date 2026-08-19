Комплект STEP TURBO Мат нагревательный 1,5 м2 + Термостат ArtGallery c Wi-Fi моноблочный, Белый

Комплект теплого пола Systeme Electric STEP TURBO 200 Вт/м² (1,5 м2) с термостатом ArtGallery Wi-Fi

Готовый набор для монтажа системы обогрева, включающий нагревательный мат повышенной мощности и электронный терморегулятор.

Назначение: Предназначен для основного и дополнительного обогрева напольных покрытий в сухих и влажных помещениях. Работает в сети переменного тока 230 В, 50 Гц.

Состав комплекта:

• Нагревательный мат STEP TURBO мощностью 200 Вт/м2, площадью 1,5 м2, общая мощность 300 Вт. Конструкция состоит из двухжильного кабеля со сплошным экраном и дренажным медным проводником. Изоляция жил — высокотемпературный фторопласт (FEP). Оболочка кабеля — PVC повышенной термостойкости. Сетка имеет клеевую основу для быстрого монтажа. Максимальная рабочая температура +105 °C.

• Терморегулятор Systeme Electric серии ArtGallery (белый) с Wi-Fi. Номинальный ток 16 А. Оснащен большим дисплеем, встроенным и выносным датчиками температуры. Позволяет настраивать недельное расписание и удаленно управлять системой через приложение.

В комплект теплого пола входит:

• нагревательный мат;

• гофрированная трубка — 2 м;

• заглушка для гофрированной трубы;

• руководство по эксплуатации с гарантийным талоном.

Надежность: На теплые полы Systeme Electric предоставляется расширенная гарантия сроком 50 лет при проведении монтажа сертифицированным специалистом.