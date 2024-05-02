Электроустановочные изделия ArtGallery

Искусство в деталях!

  • Первая дизайнерская серия, произведенная в России!
  • Трендовые цвета, новый современный дизайн
  • Максимальная функциональная площадь – диагональ клавиши 97 мм
  • Тонкая эстетичная рамка 3 мм
  • Отсутствие перегородок между функциями в многопостовых конструкциях
ОписаниеПреимуществаПрименениеГалереяДокументы
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Описание

Новая серия оптимального сегмента создана с учетом трендов и современных стилей дизайна. Тонкая эстетичная рамка и максимальное поле для функций позволяют удобно использовать пространство. Серия ArtGallery сочетает в себе функциональность, качество, комфорт использования и эстетическую привлекательность в одном продукте.

Искусство в цвете

Палитра из 12 трендовых цветов позволит осуществить самые смелые замыслы, расставить акценты и отразить характер интерьера.

Аквамарин – насыщенный оттенок, для расстановки цветовых акцентов в интерьере и придания пространству яркости.

Грифель – темно-серый оттенок, который может стать отличным фоном для акцентов и контрастных деталей.

Шампань – изысканный оттенок, воплощающий собой романтику и роскошь.

Мокко – глубокий оттенок, добавляющий в дизайн элегантность и нотку роскоши.

Песочный – матовый цвет, напоминающий песочные пляжи, подходит для создания природных и спокойных интерьеров.

Карбон – насыщенный оттенок, добавляющий пространству драматичность и глубину.

Сталь – холодный оттенок серого под цвет нержавеющей стали с характерным металлическим блеском, который придаст интерьеру элегантность и сдержанность.

Алюминий – холодный металлический оттенок создан для трендовых интерьеров.

Белый – оттенок чистоты и свежести, подходящий для современных минималистичных интерьеров.

Золото – благородный оттенок богатства и изобилия, добавляющий интерьеру блеск и дворцовую роскошь.

Лотос - матовый белый цвет создает ощущение универсальной элегантности.

Базальт – черный матовый оттенок ассоциируется со сдержанностью и силой, создавая контраст и утонченность в дизайне.

Мир безграничных возможностей

Благодаря специальному адаптеру любая функция AtlasDesign может комбинироваться с новой серией ArtGallery.

Антибактериальная защита в белом цвете

Пластик лицевых деталей содержит ионы серебра Ag+.

Проведены тесты пластика с более чем пятьюдесятью видами микробов. Антибактериальный эффект достигается очень быстро: уже через 15 минут взаимодействия уничтожаются 80% микробов, через 2 часа — 99,9%.

ArtGallery Aqua IP44

Для ванных комнат, кухонь и других помещений с повышенной влажностью необходимо применять специализированные устройства. Они имеют повышенную защиту от проникновения влаги и пыли, что обеспечивает их безопасное использование.

Рамки, розетка с заземлением со шторками с крышкой, 1-клавишный переключатель доступны в 3 цветах: белый, алюминий, карбон.

Преимущества

Современный минималистичный дизайн
Широкая палитра из 11 цветов механизмов, 12 цветов рамок
Тонкая эстетичная рамка
Большое пространство для клавиш и накладок
Отсутствие перегородок в многопостовых конструкциях
Широкий ассортиментный ряд
Универсальное соединение. Адаптер позволяет соединять функции серии AtlasDesign с новой серией ArtGallery, обеспечивая гибкость в выборе деталей.

Применение

Современный дизайн, гамма из двенадцати цветов и широкий ассортимент функций делают серию ArtGallery отличным выбором для квартиры, студии, лофта, загородного дома, а также подойдут для установки в отелях, ресторанах и общественных заведениях.

Антибактериальная технология в белом цвете обеспечит дополнительную защиту распространения микробов. Эта технология особенно актуальна в школах, детских садах и больницах.

ArtGallery идеально подчеркнёт дизайн любого помещения:

Жилые комплексы класса «комфорт»
Квартиры с дизайнерским ремонтом
Апартаменты
Коттеджи и мини-отели
Бизнес-центры
Отели 4* и 5*

Документы

Каталог электроустановочных изделий

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Каталог для дизайнеров 2023

Каталог электроустановочных изделий включает в себя описания всех актуальных линеек с преимуществами, таблицы с референсами и техническое описание оборудования