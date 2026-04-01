ARTGALLERY РОЗЕТКА HDMI, механизм, ШАМПАНЬ
Референс: GAL000580
Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете шампань розетки HDMI предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера или телевизора к соответствующей сети. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии минпромторг 2023).
2 745
Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Розетки и накладки для передачи данных (мультимедиа)
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки 22
Не содержит (без) галогенов Да
Установка в кабель-канал Нет
Защитное покрытие поверхности Необработанная
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201070412
|7.3
|7.3
|3.95
|см.
|0.078
|кг.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|4690201070535
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.45
|кг.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|14690201070419
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.98
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация
GAL00..80 Розетка НDMI одноместная серии ArtGallery
Дата документа: 01/04/2026
Формат PDF
Размер 2.87 MB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.66047_25
Формат PDF
Размер 348.23 kB
Срок действия: 15/12/2025 - 14/12/2030
ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.66047_25
