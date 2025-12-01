- Эргономичный ввод провода
- Конические отверстия для ввода проводов
- Более компактный механизм, больше пространства для прокладки кабеля
- Никелированный заземляющий контакт
- Минимум инструментов для монтажа
Электроустановочные изделия ArtGallery
Искусство в деталях!
- Первая дизайнерская серия, произведенная в России!
- Трендовые цвета, новый современный дизайн
- Максимальная функциональная площадь – диагональ клавиши 97 мм
- Тонкая эстетичная рамка 5,5 мм
- Отсутствие перегородок между функциями в многопостовых конструкциях
Новинки
ArtGallery Pure
Природная элегантность
Философия рамок ArtGallery Pure — это сочетание простоты и красоты. Каждый материал не просто украшает пространство — он создаёт атмосферу, в которой функциональность становится искусством, а простота обретает выразительность.
- 15 цветов рамок
- Гарантия 5 лет
- Трендовые оттенки
- 3 натуральных материала*
- Рамки от 1 до 5 постов
- Логотип на боковой части рамки
- Отсутствие перегородки в многопостовых рамках
*камень – старт продаж в 2026
Дизайнерская серия ArtGallery становится ещё функциональнее
Кнопочный выключатель с подсветкой удобен для быстрого включения и выключения в темных помещениях — подсветка подскажет, где он находится.
Сценарный выключатель станет отличным решением для установки как в гостиницах, так и квартирах. Данная функция позволит управлять несколькими нагрузками из одной точки, например управлять освещением и жалюзи. Он имеет так называемый «сухой контакт» и может использоваться только в паре с контроллером.
Для заказа и отгрузки доступно 33 новых референса.
Моноблочные термостаты с Wi-Fi
Впервые на заводе «Потенциал» освоена новая технология производства быстрозажимных клемм.
Она облегчает монтаж и обеспечивает высокий уровень безопасности контактов изделий. Достаточно просто вставить провод в клемму и зафиксировать его с помощью специального зажима. Экономия времени при монтаже составляет до 25%.
Ассортимент
Серия ArtGallery оптимального сегмента создана с учетом трендов и современных стилей дизайна. Тонкая эстетичная рамка и максимальное поле для функций позволяют удобно использовать пространство. Серия сочетает в себе функциональность, качество, комфорт использования и эстетическую привлекательность в одном продукте.
Палитра из 12 трендовых цветов позволит осуществить самые смелые замыслы, расставить акценты и отразить характер интерьера.
Аквамарин – насыщенный оттенок, для расстановки цветовых акцентов в интерьере и придания пространству яркости.
Грифель – темно-серый оттенок, который может стать отличным фоном для акцентов и контрастных деталей.
Шампань – изысканный оттенок, воплощающий собой романтику и роскошь.
Мокко – глубокий оттенок, добавляющий в дизайн элегантность и нотку роскоши.
Песочный – матовый цвет, напоминающий песочные пляжи, подходит для создания природных и спокойных интерьеров.
Карбон – насыщенный оттенок, добавляющий пространству драматичность и глубину.
Сталь – холодный оттенок серого под цвет нержавеющей стали с характерным металлическим блеском, который придаст интерьеру элегантность и сдержанность.
Алюминий – холодный металлический оттенок создан для трендовых интерьеров.
Белый – оттенок чистоты и свежести, подходящий для современных минималистичных интерьеров.
Золото – благородный оттенок богатства и изобилия, добавляющий интерьеру блеск и дворцовую роскошь.
Лотос - матовый белый цвет создает ощущение универсальной элегантности.
Базальт – черный матовый оттенок ассоциируется со сдержанностью и силой, создавая контраст и утонченность в дизайне.
Благодаря специальному адаптеру любая функция AtlasDesign может комбинироваться с новой серией ArtGallery.
Пластик лицевых деталей содержит ионы серебра Ag+.
Проведены тесты пластика с более чем пятьюдесятью видами микробов. Антибактериальный эффект достигается очень быстро: уже через 15 минут взаимодействия уничтожаются 80% микробов, через 2 часа — 99,9%.
Для ванных комнат, кухонь и других помещений с повышенной влажностью необходимо применять специализированные устройства. Они имеют повышенную защиту от проникновения влаги и пыли, что обеспечивает их безопасное использование.
Рамки, розетка с заземлением со шторками с крышкой, 1-клавишный переключатель доступны в 3 цветах: белый, алюминий, карбон.
Преимущества
Применение
Современный дизайн, гамма из двенадцати цветов и широкий ассортимент функций делают серию ArtGallery отличным выбором для квартиры, студии, лофта, загородного дома, а также подойдут для установки в отелях, ресторанах и общественных заведениях.
Антибактериальная технология в белом цвете обеспечит дополнительную защиту распространения микробов. Эта технология особенно актуальна в школах, детских садах и больницах.
ArtGallery идеально подчеркнёт дизайн любого помещения: