Электроустановочные изделия ArtGallery

  • Первая дизайнерская серия, произведенная в России!
  • Трендовые цвета, новый современный дизайн
  • Максимальная функциональная площадь – диагональ клавиши 97 мм
  • Тонкая эстетичная рамка 5,5 мм
  • Отсутствие перегородок между функциями в многопостовых конструкциях

Философия рамок ArtGallery Pure — это сочетание простоты и красоты. Каждый материал не просто украшает пространство — он создаёт атмосферу, в которой функциональность становится искусством, а простота обретает выразительность.

  • 15 цветов рамок
  • Гарантия 5 лет
  • Трендовые оттенки
  • 3 натуральных материала*
  • Рамки от 1 до 5 постов
  • Логотип на боковой части рамки
  • Отсутствие перегородки в многопостовых рамках

*камень – старт продаж в 2026

Органическое стекло: белый, алюминий, шампань, мокко, черный


Матовое органическое стекло: белый, черный


Металл: алюминий, латунь, оникс, золото, медь

Дизайнерская серия ArtGallery становится ещё функциональнее

ТВ-коннектор поможет аккуратно подключить телевизор. 

Кнопочный выключатель с подсветкой удобен для быстрого включения и выключения в темных помещениях — подсветка подскажет, где он находится.

Сценарный выключатель станет отличным решением для установки как в гостиницах, так и квартирах. Данная функция позволит управлять несколькими нагрузками из одной точки, например управлять освещением и жалюзи. Он имеет так называемый «сухой контакт» и может использоваться только в паре с контроллером. 

Для заказа и отгрузки доступно 33 новых референса.

Моноблочные термостаты с Wi-Fi

Теперь управлять теплым полом стало еще удобнее c помощью моноблочного термостата с Wi-Fi.

  • Управление удаленно через приложение
  • Установка расписания на неделю
  • Большой дисплей для удобной настройки вручную
  • Два датчика: встроенный и выносной

Устройства доступны в двух цветах: белый и черный.

Розетки и выключатели с быстрозажимными клеммами

Впервые на заводе «Потенциал» освоена новая технология производства быстрозажимных клемм.

Она облегчает монтаж и обеспечивает высокий уровень безопасности контактов изделий. Достаточно просто вставить провод в клемму и зафиксировать его с помощью специального зажима. Экономия времени при монтаже составляет до 25%.

Просто
  • Эргономичный ввод провода
  • Конические отверстия для ввода проводов
  • Более компактный механизм, больше пространства для прокладки кабеля
  • Никелированный заземляющий контакт
  • Минимум инструментов для монтажа
Безопасно
  • Не требует протяжки в процессе эксплуатации
  • Контроль напряжения с лицевой стороны (в выключателях)
  • Высокая механическая прочность зажима обеспечивает надёжный контакт
Быстро
  • На 25% быстрее монтаж
  • Экономия до 6 часов при монтаже 200 постов

Серия ArtGallery оптимального сегмента создана с учетом трендов и современных стилей дизайна. Тонкая эстетичная рамка и максимальное поле для функций позволяют удобно использовать пространство. Серия сочетает в себе функциональность, качество, комфорт использования и эстетическую привлекательность в одном продукте.

Палитра из 12 трендовых цветов позволит осуществить самые смелые замыслы, расставить акценты и отразить характер интерьера.

Аквамарин – насыщенный оттенок, для расстановки цветовых акцентов в интерьере и придания пространству яркости.

Грифель – темно-серый оттенок, который может стать отличным фоном для акцентов и контрастных деталей.

Шампань – изысканный оттенок, воплощающий собой романтику и роскошь.

Мокко – глубокий оттенок, добавляющий в дизайн элегантность и нотку роскоши.

Песочный – матовый цвет, напоминающий песочные пляжи, подходит для создания природных и спокойных интерьеров.

Карбон – насыщенный оттенок, добавляющий пространству драматичность и глубину.

Сталь – холодный оттенок серого под цвет нержавеющей стали с характерным металлическим блеском, который придаст интерьеру элегантность и сдержанность.

Алюминий – холодный металлический оттенок создан для трендовых интерьеров.

Белый – оттенок чистоты и свежести, подходящий для современных минималистичных интерьеров.

Золото – благородный оттенок богатства и изобилия, добавляющий интерьеру блеск и дворцовую роскошь.

Лотос - матовый белый цвет создает ощущение универсальной элегантности.

Базальт – черный матовый оттенок ассоциируется со сдержанностью и силой, создавая контраст и утонченность в дизайне.

Благодаря специальному адаптеру любая функция AtlasDesign может комбинироваться с новой серией ArtGallery.

Пластик лицевых деталей содержит ионы серебра Ag+.

Проведены тесты пластика с более чем пятьюдесятью видами микробов. Антибактериальный эффект достигается очень быстро: уже через 15 минут взаимодействия уничтожаются 80% микробов, через 2 часа — 99,9%.

Для ванных комнат, кухонь и других помещений с повышенной влажностью необходимо применять специализированные устройства. Они имеют повышенную защиту от проникновения влаги и пыли, что обеспечивает их безопасное использование.

Рамки, розетка с заземлением со шторками с крышкой, 1-клавишный переключатель доступны в 3 цветах: белый, алюминий, карбон.

Современный минималистичный дизайн
Широкая палитра из 11 цветов механизмов, 12 цветов рамок
Тонкая эстетичная рамка
Большое пространство для клавиш и накладок
Отсутствие перегородок в многопостовых конструкциях
Широкий ассортиментный ряд
Универсальное соединение. Адаптер позволяет соединять функции серии AtlasDesign с новой серией ArtGallery, обеспечивая гибкость в выборе деталей.

Современный дизайн, гамма из двенадцати цветов и широкий ассортимент функций делают серию ArtGallery отличным выбором для квартиры, студии, лофта, загородного дома, а также подойдут для установки в отелях, ресторанах и общественных заведениях.

Антибактериальная технология в белом цвете обеспечит дополнительную защиту распространения микробов. Эта технология особенно актуальна в школах, детских садах и больницах.

ArtGallery идеально подчеркнёт дизайн любого помещения:

Жилые комплексы класса «комфорт»
Квартиры с дизайнерским ремонтом
Апартаменты
Коттеджи и мини-отели
Бизнес-центры
Отели 4* и 5*
Розетка двойнаяTV+RJ45, кат. 5е, базальт
Выключатель жалюзи, карбон
Выключатель, светорегулятор, розетка, песочный
Выключатель двухклавишный с подсветкой, белый
Розетка USB C,65 Вт; 5-20 В / 3,25 А, мокко
Силовая розетка с зарядкой USB A+C;1x5 В / 2,4 А; 3,0 А; 2х5 В / 1,5 А, шампань
Светорегулятор (диммер), LED, RC, 400 Вт, аквамарин
Выключатель карточный, грифель
Каталог электроустановочных изделий
pdf
Каталог для дизайнеров
Каталог электроустановочных изделий включает в себя описания всех актуальных серий с преимуществами, таблицы с референсами и техническое описание оборудования
Каталог ArtGallery
ArtGallery - это новая веха в искусстве создания электроустановочных изделий
Листовка ArtGallery
Листовка электроустановочных изделий ArtGallery
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
BIM-модели электроустановочных изделий производства Systeme Electric серий ArtGallery, AtlasDesign, MultiTrack, Glossa, Blanca, Этюд и MultiBox
