GAL000116
ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ с подсв., 10А, механизм, БЕЛЫЙ
ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ с подсв., 10А, механизм, БЕЛЫЙ

Референс: GAL000116
Серия ArtGallery

Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете белый выключателя 1-клавишного с самовозвратом и подсветкой подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии Минпромторг 2023).

882  
Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
С подсветкой Да
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
Ширина устройства 71
Высота устройства 71
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010700787.37.24.5 см. 0.08кг.
BB1
25шт.46902010701609.824.110 см. 0.458кг.
CAR
320шт.1469020107016724.841.111.4 см. 2.008кг.
P12
41800шт.12080117 см. 195кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий
Дата документа: 14/11/2025
Формат PDF
Размер 97.88 MB
Каталог электроустановочных изделий
Каталог
Каталог для дизайнеров
Дата документа: 02/09/2025
Формат PDF
Размер 65.43 MB
Каталог для дизайнеров
Каталог
Каталог ArtGallery
Дата документа: 15/05/2024
Формат PDF
Размер 9.73 MB
Каталог ArtGallery
Техническая документация
Листовка ArtGallery
Дата документа: 17/05/2024
Формат PDF
Размер 1.27 MB
Листовка ArtGallery
Совместимые продукты
GAL000132
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА 16А с 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, БЕЛЫЙ
GAL000111
 
ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, БЕЛЫЙ
GAL000188
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.6А, механизм, БЕЛЫЙ
GAL000143
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, БЕЛЫЙ
GAL000145
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, БЕЛЫЙ
GAL000123
 
ARTGALLERY СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, механизм, БЕЛЫЙ
