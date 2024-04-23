Продукты
GAL000132
ARTGALLERY РОЗЕТКА 16А с 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, БЕЛЫЙ
GAL000132

ARTGALLERY РОЗЕТКА 16А с 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, БЕЛЫЙ

Референс: GAL000132
Линейка ArtGallery

Розетка силовая Systeme Electric серии ArtGallery 16А в цвете белый с заземлением и шторками с розеткой USB, с двумя разъемами тип А и тип С. Розетка совмещает в себе сразу 3 функции в одном изделии. Удобное и современное решение для дома, офиса и других помещений. Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. Одно устройство позволяет как подключить бытовые приборы, так и зарядить мобильные устройства. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).

Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация Розетка+USB(A+C) GAL00..32 серии ArtGallery руководство по эксплуатации
Дата документа: 23/04/2024
Формат PDF
Размер 2.94 MB
Розетка+USB(A+C) GAL00..32 серии ArtGallery руководство по эксплуатации
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 11/04/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2023
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.07665_23
Формат PDF
Размер 1.83 MB
Срок действия: 08/08/2023 - 07/08/2028
ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.07665_23
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
GAL000145
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, БЕЛЫЙ
GAL000123
 
ARTGALLERY СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, механизм, БЕЛЫЙ
GAL000111
 
ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, БЕЛЫЙ
GAL000188
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.6А, механизм, БЕЛЫЙ
GAL000129
 
ARTGALLERY USB РОЗЕТКА A + тип-C 45Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, БЕЛЫЙ