ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат. 5е, механизм, БЕЛЫЙ
ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат. 5е, механизм, БЕЛЫЙ
Референс: GAL000185
Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в белом цвете двойной компьютерной розетки с разъёмом RJ45+RJ45 кат. 5Е предназначен для быстрого подключения компьютера к локальной вычислительной сети. Классическое цветовое решение станет изюминкой любого интерьера. Обладает высокой скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, диапазон частоты до 500 МГц. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023)
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Степень защиты (IP) IP20
Отделка поверхности Глянцевый
Материал Пластик
Цвет изделия Белый
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201044772
|7.1
|7.1
|3.75
|см.
|78
|г.
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Тип документа
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Техническая документация
Руководство по ксплуатации розетка двойная компьютерная 5е серии ArtGallery GAL00..85
Дата документа: 16/02/2025
Формат PDF
Размер 2.97 MB
Руководство по ксплуатации розетка двойная компьютерная 5е серии ArtGallery GAL00..85
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.В.75332_24
Формат PDF
Размер 481.24 kB
Срок действия: 21/11/2024 - 20/11/2029
ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.В.75332_24
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