ARTGALLERY НАКЛАДКА ДВОЙНАЯ для информационных функций типа Keystone, БЕЛЫЙ

Накладка двойная Systeme Electric серии ArtGallery в цвете белый предназначена для последующей сборки с модулями типа Keystone. Классическое цветовое решение станет изюминкой любого интерьера. Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).