ARTGALLERY ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ карточный 10А, без задержки времени, быстр.клемм., БЕЛЫЙ
ARTGALLERY ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ карточный 10А, без задержки времени, быстр.клемм., БЕЛЫЙ
Референс: GAL000114S
Механизм с быстрозажимными клеммами Systeme Electric серии ArtGallery в цвете белый выключателя карточного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Идеально подходит для гостиниц и отелей. Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. Новая технология быстрозажимных клемм позволяет ускорить монтаж на 25%. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).
Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
Ширина устройства 71
Высота устройства 71
Глубина устройства 39
Цвет Белый
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201045397
|7.1
|7.1
|3.85
|см.
|78
|г.
Документы
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 15/01/2025
Формат PDF
Размер 93.87 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 15/01/2025
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Техническая документация
Руководство по эксплуатации выключатель карточный серии ArtGallery GAL00..14S
Дата документа: 16/02/2025
Формат PDF
Размер 3 MB
Руководство по эксплуатации выключатель карточный серии ArtGallery GAL00..14S
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АД38.В.00084_24
Формат PDF
Размер 807.41 kB
Срок действия: 25/11/2024 - 24/11/2029
ЕАЭС RU С-RU.АД38.В.00084_24
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