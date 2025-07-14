ARTGALLERY ТЕРМОСТАТ программируемый с Wi-Fi для электрического теплого пола, 16 А, моноблочный, ЧЕРНЫЙ
ARTGALLERY ТЕРМОСТАТ программируемый с Wi-Fi для электрического теплого пола, 16 А, моноблочный, ЧЕРНЫЙ
Референс: GAL001038
Термостат для электрического теплого пола Systeme Electric серии ArtGallery в цвете черный с Wi-Fi, 16 А
Управлять теплым полом стало еще удобнее:
• большой дисплей позволяет удобно сделать все настройки на самом устройстве;
• можно установить расписание не неделю и включать теплый пол только утром и вечером;
• два датчика: встроенный и выносной позволяют более точно регулировать теплый пол;
• можно удаленно управлять теплым полом и включить его заранее по дороге домой.
Спецификация
Технические характеристики
EC010927 Комнатный терморегулятор / термостат
Тип комплектации В сборе с корпусом/рамкой
Потребление энергии в режиме ожидания 1.5
Макс. значение диапазона измерения 70
Цвет Черный
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201034827
|12.3
|10
|5.7
|см.
|0.268
|кг.
BB1
|2
|—
|4
|шт.
|4690201034834
|18.6
|18.6
|10.6
|см.
|1.172
|кг.
CAR
|3
|—
|16
|шт.
|14690201034831
|18.4
|18.4
|12.1
|см.
|5.063
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий
Дата документа: 14/07/2025
Формат PDF
Размер 96.99 MB
Каталог электроустановочных изделий
Техническая документация
Руководство по монтажу и эксплуатации цифрового термостата GAL00..38
Дата документа: 30/06/2025
Формат PDF
Размер 1.6 MB
Руководство по монтажу и эксплуатации цифрового термостата GAL00..38
Техническая документация
Руководство по эксплуатации термостаты GAL00..38
Дата документа: 08/07/2025
Формат PDF
Размер 3.31 MB
Руководство по эксплуатации термостаты GAL00..38
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АЯ46.В.40162_25
Формат PDF
Размер 2.17 MB
Срок действия: 18/04/2025 - 17/04/2030
ЕАЭС RU С-RU.АЯ46.В.40162_25
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