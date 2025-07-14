Продукты
GAL001038
ARTGALLERY ТЕРМОСТАТ программируемый с Wi-Fi для электрического теплого пола, 16 А, моноблочный, ЧЕРНЫЙ
GAL001038
GAL001038
GAL001038
GAL001038
GAL001038
GAL001038
GAL001038
GAL001038
GAL001038

ARTGALLERY ТЕРМОСТАТ программируемый с Wi-Fi для электрического теплого пола, 16 А, моноблочный, ЧЕРНЫЙ

Референс: GAL001038

Термостат для электрического теплого пола Systeme Electric серии ArtGallery в цвете черный с Wi-Fi, 16 А
Управлять теплым полом стало еще удобнее:
• большой дисплей позволяет удобно сделать все настройки на самом устройстве;
• можно установить расписание не неделю и включать теплый пол только утром и вечером;
• два датчика: встроенный и выносной позволяют более точно регулировать теплый пол;
• можно удаленно управлять теплым полом и включить его заранее по дороге домой.

Спецификация
Технические характеристики
EC010927 Комнатный терморегулятор / термостат
Тип комплектации В сборе с корпусом/рамкой
Потребление энергии в режиме ожидания 1.5
Макс. значение диапазона измерения 70
Цвет Черный
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020103482712.3105.7 см. 0.268кг.
BB1
24шт.469020103483418.618.610.6 см. 1.172кг.
CAR
316шт.1469020103483118.418.412.1 см. 5.063кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий
Дата документа: 14/07/2025
Формат PDF
Размер 96.99 MB
Каталог электроустановочных изделий
Техническая документация
Руководство по монтажу и эксплуатации цифрового термостата GAL00..38
Дата документа: 30/06/2025
Формат PDF
Размер 1.6 MB
Руководство по монтажу и эксплуатации цифрового термостата GAL00..38
Техническая документация
Руководство по эксплуатации термостаты GAL00..38
Дата документа: 08/07/2025
Формат PDF
Размер 3.31 MB
Руководство по эксплуатации термостаты GAL00..38
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АЯ46.В.40162_25
Формат PDF
Размер 2.17 MB
Срок действия: 18/04/2025 - 17/04/2030
ЕАЭС RU С-RU.АЯ46.В.40162_25
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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