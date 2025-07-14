ARTGALLERY ТЕРМОСТАТ программируемый с Wi-Fi для электрического теплого пола, 16 А, моноблочный, ЧЕРНЫЙ

Термостат для электрического теплого пола Systeme Electric серии ArtGallery в цвете черный с Wi-Fi, 16 А

Управлять теплым полом стало еще удобнее:

• большой дисплей позволяет удобно сделать все настройки на самом устройстве;

• можно установить расписание не неделю и включать теплый пол только утром и вечером;

• два датчика: встроенный и выносной позволяют более точно регулировать теплый пол;

• можно удаленно управлять теплым полом и включить его заранее по дороге домой.