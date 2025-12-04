AtlasDesign Smart

Умные встраиваемые розетки и выключатели AtlasDesign Smart идеально сочетаются с любым интерьером, ведь их можно устанавливать в одну рамку с традиционными устройствами в едином дизайне серии AtlasDesign. Устройства представлены в двух цветах: белый и карбон. Для управления устройствами необходимо приобрести Хаб от компании SberDevices или Zigbee-колонку. Сделайте свой дом комфортным для жизни:

настройте сценарии освещения;

создайте свое расписание для работы устройств;

управляйте голосом или удаленно через приложение.