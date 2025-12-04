AtlasDesign

Дизайн, неподвластный времени

  • Строгий, лаконичный дизайн
  • Широкая палитра цветов
  • Большой ассортимент функций
  • Надежный механизм и качественные материалы

Данная серия внесена в Реестр российской промышленной продукции

НовинкиАссортиментПреимуществаПрименениеГалереяДокументы
Электронный каталог

Новинки

AtlasDesign Smart

Умные встраиваемые розетки и выключатели AtlasDesign Smart идеально сочетаются с любым интерьером, ведь их можно устанавливать в одну рамку с традиционными устройствами в едином дизайне серии AtlasDesign. Устройства представлены в двух цветах: белый и карбон. Для управления устройствами необходимо приобрести Хаб от компании SberDevices или Zigbee-колонку. Сделайте свой дом комфортным для жизни:

  • настройте сценарии освещения;
  • создайте свое расписание для работы устройств;
  • управляйте голосом или удаленно через приложение.

AtlasDesign Profi54 - новые цвета!

В дополнение к классическому белому, строгому антрациту и лаконичному серому, теперь доступны:

  • Терракотовый – теплый натуральный оттенок, создающий уютную атмосферу;
  • Коричневый – благородный и универсальный цвет, подчеркивающий солидность и гармонию в интерьере.

Новые цвета сохраняют все преимущества серии: устойчивость к выцветанию благодаря защите от УФ-излучения, а также совместимость с различными материалами отделки.

Надежность, проверенная стандартами

Изделия серии AtlasDesign Profi54 обеспечивают:

  • Степень защиты IP54 – эффективная защита от брызг воды и пыли;
  • Ударопрочность IK08 – устойчивость к механическим воздействиям;
  • 10 вариантов функций – розетки, выключатели, комбинированные блоки, выключатели жалюзи и другие решения.

Механизмы с быстрозажимными клеммами

Технология быстрозажимных клемм облегчает монтаж и обеспечивает высокий уровень безопасности контактов изделий.

Достаточно просто вставить провод в клемму и зафиксировать его с помощью специального зажима.

Экономия времени при монтаже составляет до 25%.

Просто
  • Эргономичный ввод провода
  • Конические отверстия для ввода проводов
  • Более компактный механизм, больше пространства для прокладки кабеля
  • Никелированный заземляющий контакт
  • Минимум инструментов для монтажа
Безопасно
  • Не требует протяжки в процессе эксплуатации
  • Контроль напряжения с лицевой стороны (в выключателях)
  • Высокая механическая прочность зажима обеспечивает надёжный контакт
Быстро
  • На 25% быстрее монтаж
  • Экономия до 6 часов при монтаже 200 постов

Ассортимент

AtlasDesign Air

Рамки AtlasDesign Air — это идеальное сочетание функциональности и стиля. Они не только украшают пространство, но и обеспечивают надёжную фиксацию розеток и выключателей. В серии представлены рамки от одного до пяти постов в 14 цветах.

Цвета для современных интерьеров

В серии AtlasDesign появились новые дизайнерские цвета!

Аквамарин — насыщенный глубокий цвет позволит расставить акценты и подчеркнет детали ярких интерьеров.
Песочный цвет станет современным и актуальным решением для интерьеров в спокойных теплых тонах. Изделия имеют матовую поверхность, соответствующую глобальным трендам в дизайне.

Лотос — белый, матовый цвет, отвечающий последним трендам дизайна. Привычный белый цвет теперь имеет нежную матовую поверхность без глянца.

Базальт — современный, черный цвет, разработанный на базе лучших европейских решений. Изделия имеют матовую поверхность и идеально сочетаются с интерьерами в соответствующем стиле.

Новые цвета рамок AtlasDesign Nature из натурального стекла

В серии AtlasDesign Nature появились рамки из натурального стекла от 1 до 5 постов в трех элегантных цветах: белом, черном и грифеле. Закаленное стекло устойчиво к механическим воздействиям, а высокоточная обработка граней обеспечивает элегантный вид изделия. Рамки AtlasDesign Nature станут идеальным дополнением для современного стильного интерьера.

Высокоскоростные USB

Впервые на рынке!

Уникальные розетки с функцией быстрой зарядки. Розетка USB со входом типа A + C 45 Вт позволяет быстро заряжать современные смартфоны последнего поколения, которые поддерживают функцию быстрой зарядки.
Розетка USB с входом типа C 65 Вт помимо смартфонов, планшетов или смарт-часов также позволяет заряжать большинство современных ноутбуков . Обе функции поддерживают современные протоколы быстрой зарядки QC, PD, последних версий.

Антибактериальная защита в белом цвете

Пластик лицевых деталей содержит ионы серебра Ag+.

Проведены тесты пластика с более чем пятьюдесятью видами микробов. Антибактериальный эффект достигается очень быстро: уже через 15 минут взаимодействия уничтожаются 80% микробов, через 2 часа — 99,9%.

Уникальные функции

Розетки с выталкивателем помогут быстро и легко извлечь вилку.

Двойная розетка с раздвижными крышками. Супер тонкая! Позволит скрыть розетки и защитить от пыли и влаги.

AtlasDesign Art

Изделия с прозрачными крышками позволят создать свой уникальный стиль. Можно вставить изображение членов семьи или рисунок.

AtlasDesign Nature

Рамки из натуральных материалов, воплотят вашу мечту в реальность и сделают интерьер изысканным.

Металл, органическое и матовое органическое стекло — сделают интерьер более изысканным, а мрамор и дерево — приближенным к природе.

AtlasDesign Antique

Роскошная и элегантная серия рамок отвечает высочайшим эстетическим требованиям и превосходно вписывается в изысканный классический интерьер. Теперь традиционный выключатель может стать поистине декоративным элементом. В серии представлены рамки в 15 цветах, от классического белого до золотого.

AtlasDesign Aqua IP44

Пылевлагозащищенная рамочная серия — обеспечит безопасность на кухне и в ванной комнате

AtlasDesign Profi54

AtlasDesign Profi54 — моноблочная серия для открытого монтажа. Серия создана специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская — выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Универсальный белый цвет или элегантный антрацит гармонично впишутся в любую обстановку.

  • Надежная защита от влаги и пыли IP54
  • Высокопрочный корпус IK08
  • Устойчивый к ультрафиолету пластик

Преимущества

Удобство установки

Удобный подвод проводов, четкая маркировка клемм, усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке, шаблон для зачистки проводов на корпусе изделий.

Качественные материалы

Основания розеток и выключателей из европейского термопласта — полиамида. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и UV-излучению. Контактная группа розеток из латуни с высоким содержанием меди, выключателей — из серебра. Строгий контроль качества, полное соответствие стандартам EAC.

Широкий ассортимент

Одноклавишные, двухклавишные, трехклавишные выключатели, переключатели, с подсветкой и без подсветки. Розетки с заземлением и без него, со шторками и без шторок. Цветовые предложения в 10 вариантах.

Функции комфорта

Универсальный диммер, термостат, датчик движения.

Применение

Современный дизайн, гамма из десяти цветов и широкий ассортимент функций делают серию AtlasDesign отличным выбором для квартиры, студии, лофта, загородного дома, а также подойдут для установки в отелях, ресторанах и общественных заведениях .

Антибактериальная технология в белом цвете обеспечит дополнительную защиту распространения микробов. Эта технология особенно актуальна в школах, детских садах и больницах .

Выключатели
Выключатели
Термостат
Термостат
Розетки
Розетки
Силовые розетки с USB
Силовые розетки с USB
RJ45, R11, TV
RJ45, R11, TV
Диммеры
Диммеры
USB зарядка
USB зарядка
Рамки
Рамки
Розетки IP54
Розетки IP54
Выключатели IP54
Выключатели IP54
Блоки IP54
Блоки IP54

Документы

Каталог электроустановочных изделий
2024 г.
Адаптер серии AtlasDesign
Руководство по эксплуатации адаптера серии AtlasDesign
Блоки AtlasDesign IP54
Руководство по эксплуатации блока серии AtlasDesign Profi54
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign скрытого типа, однополюсные, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного тока при внутренней и наружной установке в жилых, общественных и промышленных помещениях.
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign IP44
Руководство по эксплуатации выключателей и переключателей серии AtlasDesign Aqua
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign IP54
Руководство по эксплуатации выключателей и переключателей серии AtlasDesign Profi54
Датчик движения серии AtlasDesign
Руководство по эксплуатации датчика движения серии AtlasDesign
Коробки серии AtlasDesign
Руководство по эксплуатации подъемных коробок серии AtlasDesign
Заглушка серии AtlasDesign
Руководство по эксплуатации заглушки серии AtlasDesign
Рамки серии AtlasDesign Antique
Руководство по эксплуатации рамок серии AtlasDesign Antique
Рамки серии AtlasDesign IP44
Руководство по эксплуатации рамок серии AtlasDesign Aqua
Розетки серии AtlasDesign
Руководство по эксплуатации розеток серии AtlasDesign
Розетка RJ45+TV серии AtlasDesign
Руководство по эксплуатации телевизионной и компьютерной розетки серии AtlasDesign
Розетка SO+USB(А+А) cерии AtlasDesign
Руководство по эксплуатации розетки SO+USB(А+А) серии AtlasDesign
Розетка SO+USB(А+С) cерии AtlasDesign
Руководство по эксплуатации розетки SO+USB(А+С) серии AtlasDesign
Розетка USB 65W cерии AtlasDesign
Руководство по эксплуатации розетки USB 65W серии AtlasDesign
Розетка USB(А+С) 45W cерии AtlasDesign
Розетка USB с разъёмами типа А+С, двухместная, скрытой установки, стационарная, бытового и аналогичного назначения, с входным напряжением 220-240V и выходным 5-20V, предназначена для зарядки электронных устройств при внутренней и наружной установке в жилых, общественных и промышленных помещениях.
Розетка USB(А+С) cерии AtlasDesign
Розетка USB с разъёмами типа А+С, двухместная, скрытой установки, стационарная, бытового и аналогичного назначения, с входным напряжением 100-240V и выходным 5V, предназначена для зарядки электронных устройств при внутренней и наружной установке в жилых, общественных и промышленных помещениях.
Розетка USB(A+A) cерии AtlasDesign
Руководство по эксплуатации розетки USB(А+А) серии AtlasDesign
Розетки аудио серии AtlasDesign
Розетки аудио серии AtlasDesign для скрытой установки, предназначенные для подключения устройств, работающих в различных системах передачи информации в аудио и обеспечивающее беспрерывную и качественную подачу аудиосигналов при внутренней установке в жилых, общественных и промышленных помещениях.
Розетки компьютерные и телефонные серии AtlasDesign
Руководство по эксплуатации компьютерных и телефонных розеток серии AtlasDesign
Розетки серии AtlasDesign IP44
Руководство по эксплуатации розеток серии AtlasDesign Aqua
Розетки серии AtlasDesign IP54
Руководство по эксплуатации розеток серии AtlasDesign Profi54
Розетки телевизионные серии AtlasDesign
Руководство по эксплуатации телевизионной розетки серии AtlasDesign
Светорегулятор 400W cерии AtlasDesign
Руководство по эксплуатации светорегулятора серии AtlasDesign
Термостат серии AtlasDesign
Руководство по эксплуатации термостата теплого пола серии AtlasDesign
Термостат цифровой серии AtlasDesign
Руководство по эксплуатации цифрового термостата теплого пола серии AtlasDesign
Розетка RJ45+HDMI серии AtlasDesign
Руководство по эксплуатации розеток RJ45+HDMI серии AtlasDesign
Розетка HDMI серии AtlasDesign
Руководство по эксплуатации
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
BIM-модели электроустановочных изделий производства Systeme Electric серий ArtGallery, AtlasDesign, MultiTrack, Glossa, Blanca, Этюд и MultiBox
Фильтры
Поиск
Корзина