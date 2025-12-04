- Эргономичный ввод провода
- Конические отверстия для ввода проводов
- Более компактный механизм, больше пространства для прокладки кабеля
- Никелированный заземляющий контакт
- Минимум инструментов для монтажа
AtlasDesign
Дизайн, неподвластный времени
- Строгий, лаконичный дизайн
- Широкая палитра цветов
- Большой ассортимент функций
- Надежный механизм и качественные материалы
Данная серия внесена в Реестр российской промышленной продукции
Новинки
Умные встраиваемые розетки и выключатели AtlasDesign Smart идеально сочетаются с любым интерьером, ведь их можно устанавливать в одну рамку с традиционными устройствами в едином дизайне серии AtlasDesign. Устройства представлены в двух цветах: белый и карбон. Для управления устройствами необходимо приобрести Хаб от компании SberDevices или Zigbee-колонку. Сделайте свой дом комфортным для жизни:
- настройте сценарии освещения;
- создайте свое расписание для работы устройств;
- управляйте голосом или удаленно через приложение.
AtlasDesign Profi54 - новые цвета!
В дополнение к классическому белому, строгому антрациту и лаконичному серому, теперь доступны:
- Терракотовый – теплый натуральный оттенок, создающий уютную атмосферу;
- Коричневый – благородный и универсальный цвет, подчеркивающий солидность и гармонию в интерьере.
Новые цвета сохраняют все преимущества серии: устойчивость к выцветанию благодаря защите от УФ-излучения, а также совместимость с различными материалами отделки.
Надежность, проверенная стандартами
Изделия серии AtlasDesign Profi54 обеспечивают:
- Степень защиты IP54 – эффективная защита от брызг воды и пыли;
- Ударопрочность IK08 – устойчивость к механическим воздействиям;
- 10 вариантов функций – розетки, выключатели, комбинированные блоки, выключатели жалюзи и другие решения.
Механизмы с быстрозажимными клеммами
Технология быстрозажимных клемм облегчает монтаж и обеспечивает высокий уровень безопасности контактов изделий.
Достаточно просто вставить провод в клемму и зафиксировать его с помощью специального зажима.
Экономия времени при монтаже составляет до 25%.
Ассортимент
AtlasDesign Air
Рамки AtlasDesign Air — это идеальное сочетание функциональности и стиля. Они не только украшают пространство, но и обеспечивают надёжную фиксацию розеток и выключателей. В серии представлены рамки от одного до пяти постов в 14 цветах.
Цвета для современных интерьеров
В серии AtlasDesign появились новые дизайнерские цвета!
Аквамарин — насыщенный глубокий цвет позволит расставить акценты и подчеркнет детали ярких интерьеров.
Песочный цвет станет современным и актуальным решением для интерьеров в спокойных теплых тонах. Изделия имеют матовую поверхность, соответствующую глобальным трендам в дизайне.
Лотос — белый, матовый цвет, отвечающий последним трендам дизайна. Привычный белый цвет теперь имеет нежную матовую поверхность без глянца.
Базальт — современный, черный цвет, разработанный на базе лучших европейских решений. Изделия имеют матовую поверхность и идеально сочетаются с интерьерами в соответствующем стиле.
Новые цвета рамок AtlasDesign Nature из натурального стекла
В серии AtlasDesign Nature появились рамки из натурального стекла от 1 до 5 постов в трех элегантных цветах: белом, черном и грифеле. Закаленное стекло устойчиво к механическим воздействиям, а высокоточная обработка граней обеспечивает элегантный вид изделия. Рамки AtlasDesign Nature станут идеальным дополнением для современного стильного интерьера.
Высокоскоростные USB
Уникальные розетки с функцией быстрой зарядки.
Розетка USB со входом типа A + C 45 Вт позволяет быстро заряжать современные смартфоны последнего поколения, которые поддерживают функцию быстрой зарядки.
Розетка USB с входом типа C 65 Вт помимо смартфонов, планшетов или смарт-часов также позволяет заряжать большинство современных ноутбуков . Обе функции поддерживают современные протоколы быстрой зарядки QC, PD, последних версий.
Антибактериальная защита в белом цвете
Пластик лицевых деталей содержит ионы серебра Ag+.
Проведены тесты пластика с более чем пятьюдесятью видами микробов. Антибактериальный эффект достигается очень быстро: уже через 15 минут взаимодействия уничтожаются 80% микробов, через 2 часа — 99,9%.
Розетки с выталкивателем помогут быстро и легко извлечь вилку.
Двойная розетка с раздвижными крышками. Супер тонкая! Позволит скрыть розетки и защитить от пыли и влаги.
AtlasDesign Art
Изделия с прозрачными крышками позволят создать свой уникальный стиль. Можно вставить изображение членов семьи или рисунок.
AtlasDesign Nature
Рамки из натуральных материалов, воплотят вашу мечту в реальность и сделают интерьер изысканным.
Металл, органическое и матовое органическое стекло — сделают интерьер более изысканным, а мрамор и дерево — приближенным к природе.
AtlasDesign Antique
Роскошная и элегантная серия рамок отвечает высочайшим эстетическим требованиям и превосходно вписывается в изысканный классический интерьер. Теперь традиционный выключатель может стать поистине декоративным элементом. В серии представлены рамки в 15 цветах, от классического белого до золотого.
AtlasDesign Aqua IP44
Пылевлагозащищенная рамочная серия — обеспечит безопасность на кухне и в ванной комнате
AtlasDesign Profi54
AtlasDesign Profi54 — моноблочная серия для открытого монтажа. Серия создана специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская — выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Универсальный белый цвет или элегантный антрацит гармонично впишутся в любую обстановку.
- Надежная защита от влаги и пыли IP54
- Высокопрочный корпус IK08
- Устойчивый к ультрафиолету пластик
Преимущества
Удобный подвод проводов, четкая маркировка клемм, усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке, шаблон для зачистки проводов на корпусе изделий.
Основания розеток и выключателей из европейского термопласта — полиамида. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и UV-излучению. Контактная группа розеток из латуни с высоким содержанием меди, выключателей — из серебра. Строгий контроль качества, полное соответствие стандартам EAC.
Одноклавишные, двухклавишные, трехклавишные выключатели, переключатели, с подсветкой и без подсветки. Розетки с заземлением и без него, со шторками и без шторок. Цветовые предложения в 10 вариантах.
Универсальный диммер, термостат, датчик движения.
Применение
Современный дизайн, гамма из десяти цветов и широкий ассортимент функций делают серию AtlasDesign отличным выбором для квартиры, студии, лофта, загородного дома, а также подойдут для установки в отелях, ресторанах и общественных заведениях .
Антибактериальная технология в белом цвете обеспечит дополнительную защиту распространения микробов. Эта технология особенно актуальна в школах, детских садах и больницах .