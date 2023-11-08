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IMT35150
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 68(65)X45
IMT35150
IMT35150
IMT35150
IMT35150

КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 68(65)X45

Референс: IMT35150
Линейка MultiBox

КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН, например, из гипсокартона, размеры 68(65)X45 мм, цвет-жёлтый

Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Желтый
Ширина 71 мм
Модель/исполнение Одинарный (-ая)
Основные характеристики
Наименование продукта Multifix Plus
Серия Multifix Multifix
Количество в одном комплекте набор из 210
Комплектация изделия без крышки
Тип продукта электроустановочная коробка
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Материал PP (полипропилен)
Оттенок цвета коробка: желтый (RAL 1018)
Диаметр 71 мм
Внутренняя глубина 44 мм
Условия эксплуатации
Стандарты МЭК 60670-1
Рабочая температура окружающей среды -5-60 °C
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064803433085.17.57.5 см. 0.023кг.
BAG
2210шт.33.53839 см. 5.116кг.
CAR
3210шт.1360648034330533.238.438.4 см. 5.356кг.
P12
43780шт.114.680120 см. 114.399кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 46 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм;71 мм
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Размер 21.8 MB
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Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 361.14 kB
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Дата документа: 07/11/2023
Формат RVT
Размер 64.79 MB
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