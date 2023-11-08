Продукты
IMT35161
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 100X100X50
IMT35161
IMT35161
IMT35161
IMT35161

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 100X100X50

Референс: IMT35161
Линейка MultiBox

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН, например, из гипсокартона, размеры 100X100X50 мм, цвет-жёлтый

Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Желтый
Ширина 120 мм
Модель/исполнение Одинарный (-ая)
Основные характеристики
Наименование продукта Multifix Plus
Серия Multifix Multifix
Количество в одном комплекте набор из 72
Тип продукта распределительная коробка
Дополнительные характеристики
Тип монтажа утопленный
Монтажная опора полые стены
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Материал PP (полипропилен)
Внутренняя глубина 51 мм
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды -25-60 °C
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648034334612125 см. 68г.
BB1
272шт.136064803433433838.533 см. 5.37кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 53 мм
Ширина 120 мм
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