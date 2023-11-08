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KLK-5S
КОРОБКА КЛЕММНАЯ IP44 МОНТ.ПЛ.,КР.Л. (5Х6,0 ММ2, 380В, 40А)
KLK-5S

КОРОБКА КЛЕММНАЯ IP44 МОНТ.ПЛ.,КР.Л. (5Х6,0 ММ2, 380В, 40А)

Референс: KLK-5S
Линейка MultiBox

КОРОБКА КЛЕММНАЯ IP44 для подключения электроплит и духовок (колодка 5х6,0 мм2, 380 В, 40А), цвет-белый, подходит для открытого и скрытого монтажа

Спецификация
Технические характеристики
EC002713 Клеммная распределительная коробка/бокс
Способ монтажа Открытой установки
Цвет Белый
Ширина 100 мм
Не содержит (без) галогенов Нет
Основные характеристики
Тип продукта клеммная коробка
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Монтаж электропроводки Скрытый
Тип покрытия (матовый)
Цветовой оттенок белый
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP44
Экологичность предложения
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Профиль кругооборота N/A
Директива ec rohs Соответствует
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.460705033282010.2103.7 см. 221г.
CAR
350шт.3460705033282140.424.228.8 см. 11.5кг.
P12
41500шт.12080101.4 см. 358кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 37 мм
Высота 102 мм
Ширина 100 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Коробка клеммная
Дата документа: 01/12/2023
Формат PDF
Размер 203.97 kB
Коробка клеммная
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00102_21
Формат PDF
Размер 898.59 kB
Срок действия: 14/12/2021 - 13/12/2026
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00102_21
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