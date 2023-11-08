КОРОБКА КЛЕММНАЯ IP44 МОНТ.ПЛ.,КР.Л. (5Х6,0 ММ2, 380В, 40А)
КОРОБКА КЛЕММНАЯ IP44 МОНТ.ПЛ.,КР.Л. (5Х6,0 ММ2, 380В, 40А)
Референс: KLK-5S
Линейка MultiBox
КОРОБКА КЛЕММНАЯ IP44 для подключения электроплит и духовок (колодка 5х6,0 мм2, 380 В, 40А), цвет-белый, подходит для открытого и скрытого монтажа
Спецификация
Технические характеристики
EC002713 Клеммная распределительная коробка/бокс
Способ монтажа Открытой установки
Цвет Белый
Ширина 100 мм
Не содержит (без) галогенов Нет
Основные характеристики
Тип продукта клеммная коробка
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Монтаж электропроводки Скрытый
Тип покрытия (матовый)
Цветовой оттенок белый
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP44
Экологичность предложения
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Профиль кругооборота N/A
Директива ec rohs Соответствует
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050332820
|10.2
|10
|3.7
|см.
|221
|г.
CAR
|3
|—
|50
|шт.
|34607050332821
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|11.5
|кг.
P12
|4
|—
|1500
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|358
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 37 мм
Высота 102 мм
Ширина 100 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Коробка клеммнаяКоробка клеммная
Дата документа: 01/12/2023
Формат PDF
Размер 203.97 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00102_21ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00102_21
Формат PDF
Размер 898.59 kB
Срок действия: 14/12/2021 - 13/12/2026
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