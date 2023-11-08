КРЫШКА МОНТАЖНОЙ КОРОБКИ ДИАМ. 92ММ НА ВИНТАХ
КРЫШКА МОНТАЖНОЙ КОРОБКИ ДИАМ. 92ММ НА ВИНТАХ
Референс: LEX1420540R
Линейка MultiBox
КРЫШКА МОНТАЖНОЙ КОРОБКИ ДИАМЕТР 92ММ, КРЕПЛЕНИЕ НА ВИНТАХ/ШУРУПАХ, превращает монтажную коробку в распределительную, цвет -белый
Спецификация
Технические характеристики
EC002656 Крышка коробки/ оболочки для скрытого монтажа в стене/ потолке
Цвет Белый
Модель/исполнение Крышка-заглушка
Не содержит (без) галогенов Нет
Глубина 2 мм
Основные характеристики
Цветовой оттенок Белый
Категория - аксессуар/отдельная деталь Принадлежности для защиты
Тип продукта крышка для монтажной коробки
Тип покрытия матовый
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Материал PP (полипропилен)
Диаметр 92 мм
Форма круглый
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607037940017
|92
|92
|3
|мм.
|0.009
|кг.
CAR
|3
|—
|200
|шт.
|14607037940014
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|2.18
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 2 мм
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