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LEX1420572MR
МОНТАЖНАЯ КОРОБКА ПОД БЕТОН С ВИНТАМИ
LEX1420572MR

МОНТАЖНАЯ КОРОБКА ПОД БЕТОН С ВИНТАМИ

Референс: LEX1420572MR
Линейка MultiBox

МОНТАЖНАЯ КОРОБКА ПОД БЕТОН С ВИНТАМИ, IP40, цвет-зелёный, предназначена для заливки в бетон или монтажа в прямоугольное отверстие в сплошной стене

Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Способ монтажа Бетонная конструкция
Цвет Зеленый
Ширина 76 мм
Модель/исполнение Одинарный (-ая)
Основные характеристики
Область применения подключение 2 коробок аппаратуры
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Серия Multifix Modulo
Цветовой оттенок зеленый
Тип продукта монтажная коробка
Дополнительные характеристики
Материал PP (полипропилен)
Диаметр 71 мм
Режим фиксации оснастка
Монтаж электропроводки Скрытый
Количество постов 1-постовая
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP40
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4607037945999808050 мм. 0.028кг.
CAR
3100шт.1460703794599642.623.637.2 см. 3.3кг.
P12
43000шт.12080110 см. 81.81кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 51 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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