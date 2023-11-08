Продукты
LEX1450414R
МОНТ КОРОБКА, ПОЛЫЕ СТЕНЫ, 68 ММ, ГЛ. 47 ММ, ЖЕЛТ
LEX1450414R
LEX1450414R
LEX1450414R
LEX1450414R
LEX1450414R

МОНТ КОРОБКА, ПОЛЫЕ СТЕНЫ, 68 ММ, ГЛ. 47 ММ, ЖЕЛТ

Референс: LEX1450414R
Линейка MultiBox

МОНТАЖНАЯ КОРОБКА, ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕНН, диаметр 68 мм, ГЛУБИНА 47 мм, цвет-жёлтый

Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Способ монтажа Пустотелая (полая) стена
Цвет Желтый
Ширина 71 мм
Модель/исполнение Одинарный (-ая)
Основные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок желтый
Тип продукта монтажная коробка
Дополнительные характеристики
Количество постов 1-постовая
Материал PP (полипропилен)
Диаметр 68 мм
Монтаж электропроводки Скрытый
Тип покрытия матовый
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4607037945975787850 мм. 0.026кг.
CAR
3100шт.1460703794597242.623.637.2 см. 3.2кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 47 мм
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Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
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Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
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