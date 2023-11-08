МОНТ КОРОБКА, ПОЛЫЕ СТЕНЫ, 68 ММ, ГЛ. 47 ММ, ЖЕЛТ
МОНТ КОРОБКА, ПОЛЫЕ СТЕНЫ, 68 ММ, ГЛ. 47 ММ, ЖЕЛТ
Референс: LEX1450414R
Линейка MultiBox
МОНТАЖНАЯ КОРОБКА, ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕНН, диаметр 68 мм, ГЛУБИНА 47 мм, цвет-жёлтый
Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Способ монтажа Пустотелая (полая) стена
Цвет Желтый
Ширина 71 мм
Модель/исполнение Одинарный (-ая)
Основные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок желтый
Тип продукта монтажная коробка
Дополнительные характеристики
Количество постов 1-постовая
Материал PP (полипропилен)
Диаметр 68 мм
Монтаж электропроводки Скрытый
Тип покрытия матовый
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607037945975
|78
|78
|50
|мм.
|0.026
|кг.
CAR
|3
|—
|100
|шт.
|14607037945972
|42.6
|23.6
|37.2
|см.
|3.2
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 47 мм
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