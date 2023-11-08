Продукты
U191
КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С/У (размер коробки без крышки D96*15 ММ)
U191

КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С/У (размер коробки без крышки D96*15 ММ)

Референс: U191
Линейка MultiBox

КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ скрытого монтажа (размер коробки без крышки D96*15 ММ), диаметр крышки 106 мм, цвет крышки-белый

Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Способ монтажа Бетонная конструкция
Цвет Черный
Ширина 106 мм
Модель/исполнение Одинарный (-ая)
Основные характеристики
Цветовой оттенок черный
Тип продукта распределительная коробка
Тип покрытия матовый
Монтаж электропроводки Скрытый
Дополнительные характеристики
Материал PP (полипропилен)
Диаметр 96 мм
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.460705033309410610616.7 мм. 0.031кг.
CAR
3100шт.2460705033309840.424.228.8 см. 5.6кг.
P12
43000шт.12080101.4 см. 120кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 96 мм
Высота 15 мм
Ширина 96 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Распределительные коробки скрытой установки
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 281.58 kB
Распределительные коробки скрытой установки
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик