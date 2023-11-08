КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С/У (размер коробки без крышки D71*15 ММ)
КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С/У (размер коробки без крышки D71*15 ММ)
Референс: U194
Линейка MultiBox
КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ скрытого монтажа (размер коробки без крышки D71*15 ММ), диаметр крышки 80 мм, цвет крышки-белый
Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Способ монтажа Бетонная конструкция
Цвет Черный
Ширина 80 мм
Модель/исполнение Одинарный (-ая)
Основные характеристики
Тип покрытия матовый
Тип продукта распределительная коробка
Монтаж электропроводки Скрытый
Цветовой оттенок черный
Дополнительные характеристики
Материал PP (полипропилен)
Диаметр 71 мм
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050333117
|80
|80
|16.7
|мм.
|0.018
|кг.
CAR
|3
|—
|162
|шт.
|24607050333111
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|5.1
|кг.
P12
|4
|—
|4860
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|116
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 71 мм
Высота 15 мм
Ширина 71 мм
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Тип документа
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