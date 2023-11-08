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U194
КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С/У (размер коробки без крышки D71*15 ММ)
U194

КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С/У (размер коробки без крышки D71*15 ММ)

Референс: U194
Линейка MultiBox

КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ скрытого монтажа (размер коробки без крышки D71*15 ММ), диаметр крышки 80 мм, цвет крышки-белый

Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Способ монтажа Бетонная конструкция
Цвет Черный
Ширина 80 мм
Модель/исполнение Одинарный (-ая)
Основные характеристики
Тип покрытия матовый
Тип продукта распределительная коробка
Монтаж электропроводки Скрытый
Цветовой оттенок черный
Дополнительные характеристики
Материал PP (полипропилен)
Диаметр 71 мм
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4607050333117808016.7 мм. 0.018кг.
CAR
3162шт.2460705033311140.424.228.8 см. 5.1кг.
P12
44860шт.12080101.4 см. 116кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 71 мм
Высота 15 мм
Ширина 71 мм
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Тип документа
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Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
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