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KM-251
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ С/У ДЛЯ ГСК 2-Я
KM-251
KM-251

КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ С/У ДЛЯ ГСК 2-Я

Референс: KM-251
Линейка MultiBox

КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДВОЙНАЯ для скрытого монтажа в полые стены (гипсокартон), цвет-жёлтый

Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Способ монтажа Пустотелая (полая) стена
Цвет Желтый
Ширина 151 мм
Модель/исполнение Двойной (-ая)
Основные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Серия Glossa
Цветовой оттенок желтый
Тип продукта монтажная коробка
Дополнительные характеристики
Материал PP (полипропилен)
Монтаж электропроводки Скрытый
Количество постов 2-постовая
Тип покрытия матовый
Стойкость к воздействию огня и сверхвысоки 650 °C
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP30
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020100769215.67.24.6 см. 50г.
CAR
340шт.1469020100769940.424.228.8 см. 2.5кг.
P12
41200шт.12080101.4 см. 87кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 51 мм
Высота 71 мм
Ширина 151 мм
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Дата документа: 08/11/2023
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Формат PDF
Размер 361.14 kB
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