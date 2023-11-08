КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ С/У 2-Я
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ С/У 2-Я
Референс: KM-252
Линейка MultiBox
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДВОЙНАЯ для скрытого монтажа в сплошные стены, цвет-зелёный
Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Способ монтажа Бетонная конструкция
Цвет Зеленый
Ширина 148 мм
Модель/исполнение Двойной (-ая)
Основные характеристики
Цветовой оттенок зеленый
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Серия Glossa
Тип продукта монтажная коробка
Дополнительные характеристики
Количество постов 2-постовая
Материал PP (полипропилен)
Монтаж электропроводки Скрытый
Тип покрытия матовый
Стойкость к воздействию огня и сверхвысоки 650 °C
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP40
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201007708
|14.9
|7.2
|4.6
|см.
|45
|г.
CAR
|3
|—
|40
|шт.
|14690201007705
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|2.3
|кг.
P12
|4
|—
|1200
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|81
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 51 мм
Высота 71 мм
Ширина 148 мм
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Тип документа
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