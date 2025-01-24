Монтажные коробки открытой установки IP44 и IP55
Распределительные коробки открытой установки IP44 и IP55

Распределительные коробки открытой установки предназначены для соединения и распределения кабелей в неблагоприятных условиях окружающей среды.

Распределительные коробки IP44 и IP55

Описание

Монтажные коробки — это важный элемент электроустановочных систем, который обеспечивает защиту соединений и проводов от внешних воздействий. Они являются неотъемлемой частью любой электрической системы и используются для соединения проводов, установки выключателей, розеток и других устройств.

Круглые коробки IP55 представлены двумя типоразмерами: Ø65×40 мм и Ø80×40 мм. Эти размеры позволяют выбрать оптимальный вариант для конкретных условий монтажа.

Квадратные коробки  IP55 доступны в трёх типоразмерах: 70×70×40, 85×85×40 и 100×100×50 мм. Это позволяет подобрать коробку под конкретные требования к монтажу и обеспечить надёжную защиту соединений.

Коробки выполнены в двух исполнениях — с наклеенным стикером и без него. Стикер содержит информацию о производителе, характеристиках и назначении коробки.

Коробка IP44 с клеммной колодкой используется для подключения к электропитанию различных приборов, например, электроплиты, электродуховки. Для подключения кабеля в коробке имеется клеммная колодка на 40 А/380 В. Данная коробка универсальная, она может устанавливаться на стандартную скрытую монтажную коробку или крепиться непосредственно к стене. Габаритные размеры коробки -  102х100х37 мм.

Все монтажные коробки имеют ряд преимуществ, которые делают их незаменимыми в различных условиях эксплуатации.

Преимущества

Прочная конструкция

Коробки изготовлены из качественных материалов, что обеспечивает их долговечность и надёжность.

Широкий выбор типоразмеров

Это позволяет выбрать оптимальный размер коробки для любых условий монтажа.

Подтверждённая огнестойкость 750°С

Коробки прошли испытания на огнестойкость, что гарантирует их безопасность в случае пожара.

Гарантированная степень пылевлагозащиты IP55

Это означает, что коробки имеют высокую защиту от пыли и защиту от брызг воды со всех направлений.

Защита соединений

Монтажные коробки обеспечивают надёжную защиту электрических соединений от пыли, влаги и механических повреждений. Это особенно важно для соединений, расположенных в труднодоступных местах или подверженных воздействию внешних факторов.

Надежное крепление в любых условиях

Коробку можно установить везде, где захотите, на поверхности стены или на подставке, обеспечивающей необходимый зазор для ввода кабелей. На распределительную коробку нанесена четкая маркировка расстояния между крепежными отверстиями, а заглушки можно удалять как изнутри, так и снаружи.

Продуманная конструкция крышек

Фиксация крышек защелкиванием устраняет необходимость винтового крепления.

Крышку нельзя снять руками

Крышка снимается только с помощью отвертки, что обеспечивает дополнительную безопасность при эксплуатации.

Применение

  • Жилой сектор
  • Офисы
  • Гостиницы
  • Спортивные объекты
  • Промышленные здания
  • Объекты инфраструктуры
  • Помещения с повышенной влажностью и неблагоприятными условиями
Распредкоробка круглая IP55
Распредкоробка круглая IP55
Распредкоробка квадратная IP55
Распредкоробка квадратная IP55
Коробка IP44 с клеммником
Коробка IP44 с клеммником

Документы

Каталог электроустановочных изделий
2024 г.
Распределительные коробки открытой установки
Руководство по эксплуатации распределительных коробок открытой установки
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
BIM-модели электроустановочных изделий производства Systeme Electric серий ArtGallery, AtlasDesign, MultiTrack, Glossa, Blanca, Этюд и MultiBox
