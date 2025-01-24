Распределительные коробки IP44 и IP55

Монтажные коробки — это важный элемент электроустановочных систем, который обеспечивает защиту соединений и проводов от внешних воздействий. Они являются неотъемлемой частью любой электрической системы и используются для соединения проводов, установки выключателей, розеток и других устройств.

Круглые коробки IP55 представлены двумя типоразмерами: Ø65×40 мм и Ø80×40 мм. Эти размеры позволяют выбрать оптимальный вариант для конкретных условий монтажа.

Квадратные коробки IP55 доступны в трёх типоразмерах: 70×70×40, 85×85×40 и 100×100×50 мм. Это позволяет подобрать коробку под конкретные требования к монтажу и обеспечить надёжную защиту соединений.

Коробки выполнены в двух исполнениях — с наклеенным стикером и без него. Стикер содержит информацию о производителе, характеристиках и назначении коробки.

Коробка IP44 с клеммной колодкой используется для подключения к электропитанию различных приборов, например, электроплиты, электродуховки. Для подключения кабеля в коробке имеется клеммная колодка на 40 А/380 В. Данная коробка универсальная, она может устанавливаться на стандартную скрытую монтажную коробку или крепиться непосредственно к стене. Габаритные размеры коробки - 102х100х37 мм.

Все монтажные коробки имеют ряд преимуществ, которые делают их незаменимыми в различных условиях эксплуатации.