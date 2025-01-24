Распределительные коробки открытой установки предназначены для соединения и распределения кабелей в неблагоприятных условиях окружающей среды.
Распределительные коробки IP44 и IP55
Описание
Монтажные коробки — это важный элемент электроустановочных систем, который обеспечивает защиту соединений и проводов от внешних воздействий. Они являются неотъемлемой частью любой электрической системы и используются для соединения проводов, установки выключателей, розеток и других устройств.
Круглые коробки IP55 представлены двумя типоразмерами: Ø65×40 мм и Ø80×40 мм. Эти размеры позволяют выбрать оптимальный вариант для конкретных условий монтажа.
Квадратные коробки IP55 доступны в трёх типоразмерах: 70×70×40, 85×85×40 и 100×100×50 мм. Это позволяет подобрать коробку под конкретные требования к монтажу и обеспечить надёжную защиту соединений.
Коробки выполнены в двух исполнениях — с наклеенным стикером и без него. Стикер содержит информацию о производителе, характеристиках и назначении коробки.
Коробка IP44 с клеммной колодкой используется для подключения к электропитанию различных приборов, например, электроплиты, электродуховки. Для подключения кабеля в коробке имеется клеммная колодка на 40 А/380 В. Данная коробка универсальная, она может устанавливаться на стандартную скрытую монтажную коробку или крепиться непосредственно к стене. Габаритные размеры коробки - 102х100х37 мм.
Все монтажные коробки имеют ряд преимуществ, которые делают их незаменимыми в различных условиях эксплуатации.
Преимущества
Коробки изготовлены из качественных материалов, что обеспечивает их долговечность и надёжность.
Это позволяет выбрать оптимальный размер коробки для любых условий монтажа.
Коробки прошли испытания на огнестойкость, что гарантирует их безопасность в случае пожара.
Это означает, что коробки имеют высокую защиту от пыли и защиту от брызг воды со всех направлений.
Монтажные коробки обеспечивают надёжную защиту электрических соединений от пыли, влаги и механических повреждений. Это особенно важно для соединений, расположенных в труднодоступных местах или подверженных воздействию внешних факторов.
Коробку можно установить везде, где захотите, на поверхности стены или на подставке, обеспечивающей необходимый зазор для ввода кабелей. На распределительную коробку нанесена четкая маркировка расстояния между крепежными отверстиями, а заглушки можно удалять как изнутри, так и снаружи.
Фиксация крышек защелкиванием устраняет необходимость винтового крепления.
Крышка снимается только с помощью отвертки, что обеспечивает дополнительную безопасность при эксплуатации.
Применение
- Жилой сектор
- Офисы
- Гостиницы
- Спортивные объекты
- Промышленные здания
- Объекты инфраструктуры
- Помещения с повышенной влажностью и неблагоприятными условиями