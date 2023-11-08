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IMT35180
СОЕДИНИТЕЛЬ КОРОБОК IMT35150/IMT351501
IMT35180
IMT35180
IMT35180

СОЕДИНИТЕЛЬ КОРОБОК IMT35150/IMT351501

Референс: IMT35180
Линейка MultiBox

СОЕДИНИТЕЛЬ КОРОБОК для полых стен IMT35150/IMT351501, позволяет соединять коробки между собой в группы

Спецификация
Технические характеристики
EC002328 Аксессуары для распределительных коробок/боксов для монтажа в стене/потолке
Тип компонента/запасной части Соединительный элемент
Подходит для централ. распределит. коробки Нет
Подходит для встраиваемой монтажной коробки Нет
Основные характеристики
Область применения подключение 2 коробок аппаратуры
Серия Multifix Multifix
Количество в одном комплекте комплект из 100 шт.
Тип продукта соединительный элемент
Совместимость серий продукта Multifix Plus
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Материал PP (полипропилен)
Расстояние между центрами 71 мм
Цветовой оттенок желтый (RAL 1018)
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды -25-60 °C
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.3606480343360221.5 см. 1.5г.
BB2
2900шт.1360648034336739.52411 см. 1.603кг.
CAR
3900шт.1360648034336739.52411 см. 1.603кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 21 мм
Ширина 17.5 мм;21 мм
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