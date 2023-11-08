СОЕДИНИТЕЛЬ КОРОБОК IMT35150/IMT351501
СОЕДИНИТЕЛЬ КОРОБОК IMT35150/IMT351501
Референс: IMT35180
Линейка MultiBox
СОЕДИНИТЕЛЬ КОРОБОК для полых стен IMT35150/IMT351501, позволяет соединять коробки между собой в группы
Спецификация
Технические характеристики
EC002328 Аксессуары для распределительных коробок/боксов для монтажа в стене/потолке
Тип компонента/запасной части Соединительный элемент
Подходит для централ. распределит. коробки Нет
Подходит для встраиваемой монтажной коробки Нет
Основные характеристики
Область применения подключение 2 коробок аппаратуры
Серия Multifix Multifix
Количество в одном комплекте комплект из 100 шт.
Тип продукта соединительный элемент
Совместимость серий продукта Multifix Plus
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Материал PP (полипропилен)
Расстояние между центрами 71 мм
Цветовой оттенок желтый (RAL 1018)
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды -25-60 °C
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480343360
|2
|2
|1.5
|см.
|1.5
|г.
BB2
|2
|—
|900
|шт.
|13606480343367
|39.5
|24
|11
|см.
|1.603
|кг.
CAR
|3
|—
|900
|шт.
|13606480343367
|39.5
|24
|11
|см.
|1.603
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 21 мм
Ширина 17.5 мм;21 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик