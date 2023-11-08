Продукты
IMT351802
Соединитель коробок IMT35150/IMT351501/LEX1450414R, комплект (10 шт)
IMT351802
IMT351802

Соединитель коробок IMT35150/IMT351501/LEX1450414R, комплект (10 шт)

Референс: IMT351802
Линейка MultiBox

СОЕДИНИТЕЛЬ КОРОБОК для полых стен, подходит для коробок IMT35150/IMT351501/LEX1450414R, упакован в пакет, количество - 10шт

Спецификация
Технические характеристики
EC002328 Аксессуары для распределительных коробок/боксов для монтажа в стене/потолке
Цвет Желтый
Тип компонента/запасной части Соединительный элемент
Подходит для централ. распределит. коробки Да
Подходит для встраиваемой монтажной коробки Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.3606481006554756021 мм. 42г.
CAR
390шт.13606481006551404242140 см. 3.98кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик