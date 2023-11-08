Соединитель коробок IMT35150/IMT351501/LEX1450414R, комплект (10 шт)
Соединитель коробок IMT35150/IMT351501/LEX1450414R, комплект (10 шт)
Референс: IMT351802
Линейка MultiBox
СОЕДИНИТЕЛЬ КОРОБОК для полых стен, подходит для коробок IMT35150/IMT351501/LEX1450414R, упакован в пакет, количество - 10шт
Спецификация
Технические характеристики
EC002328 Аксессуары для распределительных коробок/боксов для монтажа в стене/потолке
Цвет Желтый
Тип компонента/запасной части Соединительный элемент
Подходит для централ. распределит. коробки Да
Подходит для встраиваемой монтажной коробки Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481006554
|75
|60
|21
|мм.
|42
|г.
CAR
|3
|—
|90
|шт.
|13606481006551
|404
|242
|140
|см.
|3.98
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик