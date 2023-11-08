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IMT351601
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 80(77)X45 DIY
IMT351601
IMT351601

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 80(77)X45 DIY

Референс: IMT351601
Линейка MultiBox

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН, например, из гипсокартона, размеры 80(77)X45 мм, со стикером, цвет-жёлтый

Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Желтый
Модель/исполнение Одинарный (-ая)
Не содержит (без) галогенов Да
Основные характеристики
Наименование продукта Multifix Plus
Серия Multifix Multifix
Количество в одном комплекте набор из 120
Тип продукта распределительная коробка
Дополнительные характеристики
Монтажная опора полые стены
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Материал PP (полипропилен)
Диаметр 95 мм
Внутренняя глубина 46 мм
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды -25-60 °C
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.3606480343339989850 мм. 0.034кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 48 мм
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Тип документа
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