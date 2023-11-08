Коробка IMT35150 c соед-лем IMT35180 DIY
Коробка IMT35150 c соед-лем IMT35180 DIY
Референс: IMT351581
Линейка MultiBox
Коробка для полых стен IMT35150 c соединителем IMT35180, со стикером, цвет -жёлтый, имеет встроенный соединитель для соединения коробок в группы
Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Способ монтажа Пустотелая (полая) стена
Цвет Желтый
Ширина 71 мм
Модель/исполнение Одинарный (-ая)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489775643
|78
|78
|51
|мм.
|0.034
|кг.
P12
|4
|—
|3780
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|134
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик