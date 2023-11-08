КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 80(77)X45
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 80(77)X45
Референс: IMT35160
Линейка MultiBox
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН, например, из гипсокартона, размеры 80(77)X45 мм, цвет-жёлтый
Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Желтый
Ширина 95 мм
Модель/исполнение Одинарный (-ая)
Основные характеристики
Наименование продукта Multifix Plus
Серия Multifix Multifix
Количество в одном комплекте набор из 120
Тип продукта распределительная коробка
Дополнительные характеристики
Монтажная опора полые стены
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Материал PP (полипропилен)
Диаметр 95 мм
Внутренняя глубина 46 мм
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды -25-60 °C
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
BB1
|2
|—
|120
|шт.
|13606480343329
|38
|38
|33
|см.
|4.584
|кг.
CAR
|3
|—
|120
|шт.
|13606480343329
|38
|38
|33
|см.
|4.584
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 48 мм
Документы
Фильтры
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