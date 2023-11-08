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IMT35160
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 80(77)X45
IMT35160
IMT35160

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 80(77)X45

Референс: IMT35160
Линейка MultiBox

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН, например, из гипсокартона, размеры 80(77)X45 мм, цвет-жёлтый

Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Желтый
Ширина 95 мм
Модель/исполнение Одинарный (-ая)
Основные характеристики
Наименование продукта Multifix Plus
Серия Multifix Multifix
Количество в одном комплекте набор из 120
Тип продукта распределительная коробка
Дополнительные характеристики
Монтажная опора полые стены
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Материал PP (полипропилен)
Диаметр 95 мм
Внутренняя глубина 46 мм
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды -25-60 °C
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
BB1
2120шт.13606480343329383833 см. 4.584кг.
CAR
3120шт.13606480343329383833 см. 4.584кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 48 мм
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Тип документа
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