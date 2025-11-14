Продукты
ARTGALLERY PURE 1-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО МОККО

Референс: GAL320601
Серия ArtGallery

Рамка Systeme Electric серии ArtGallery Pure из органического стекла в цвете мокко, в 1-постовом исполнении. Органическое стекло мокко- тёплый оттенок, напоминает горький шоколад, придаёт интерьеру уют и глубину.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 1
Не содержит (без) галогенов Да
Цвет изделия Мокко
Подходит для установки в пол Нет
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020104351514.59.52.7 см. 0.052кг.
BB1
215шт.469020104352219.238.211.2 см. 0.936кг.
CAR
330шт.1469020104352939.239.212.7 см. 2.172кг.
P12
41620шт.12080125 см. 129кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий
Дата документа: 14/11/2025
Формат PDF
Размер 97.88 MB
Каталог электроустановочных изделий
Официальные письма
Отказное письмо
Дата документа: 27/01/2025
Формат PDF
Размер 1.18 MB
Отказное письмо
Каталог
RTCATWDARTG25_ Каталог ArtGallery_версия июнь 2084
Дата документа: 12/11/2025
Формат PDF
Размер 14.26 MB
RTCATWDARTG25_ Каталог ArtGallery_версия июнь 2084
Техническая документация
GAL32..01 Рамка одноместная серии ArtGallery
Дата документа: 12/11/2025
Формат PDF
Размер 2.87 MB
GAL32..01 Рамка одноместная серии ArtGallery
Назад Далее
Совместимые продукты
GAL000688
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.6А, механизм, МОККО
GAL000611
 
ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, МОККО
GAL000623
 
ARTGALLERY СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, механизм, МОККО
GAL000632
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА 16А с 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, МОККО
GAL000645
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, МОККО
