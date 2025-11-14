ARTGALLERY PURE 1-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО МОККО
Референс: GAL320601
Рамка Systeme Electric серии ArtGallery Pure из органического стекла в цвете мокко, в 1-постовом исполнении. Органическое стекло мокко- тёплый оттенок, напоминает горький шоколад, придаёт интерьеру уют и глубину.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 1
Не содержит (без) галогенов Да
Цвет изделия Мокко
Подходит для установки в пол Нет
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201043515
|14.5
|9.5
|2.7
|см.
|0.052
|кг.
BB1
|2
|—
|15
|шт.
|4690201043522
|19.2
|38.2
|11.2
|см.
|0.936
|кг.
CAR
|3
|—
|30
|шт.
|14690201043529
|39.2
|39.2
|12.7
|см.
|2.172
|кг.
P12
|4
|—
|1620
|шт.
|—
|120
|80
|125
|см.
|129
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий
Дата документа: 14/11/2025
Формат PDF
Размер 97.88 MB
Каталог электроустановочных изделий
Официальные письма
Отказное письмо
Дата документа: 27/01/2025
Формат PDF
Размер 1.18 MB
Отказное письмо
Каталог
RTCATWDARTG25_ Каталог ArtGallery_версия июнь 2084
Дата документа: 12/11/2025
Формат PDF
Размер 14.26 MB
RTCATWDARTG25_ Каталог ArtGallery_версия июнь 2084
Техническая документация
GAL32..01 Рамка одноместная серии ArtGallery
Дата документа: 12/11/2025
Формат PDF
Размер 2.87 MB
GAL32..01 Рамка одноместная серии ArtGallery
