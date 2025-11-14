ARTGALLERY TV-коннектор, механизм, БЕЛЫЙ

Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете белый антенны коннектора TV. Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии Минпромторг 2023).