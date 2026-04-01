Продукты
GAL000780
ARTGALLERY РОЗЕТКА HDMI, механизм, ГРИФЕЛЬ
GAL000780
GAL000780

ARTGALLERY РОЗЕТКА HDMI, механизм, ГРИФЕЛЬ

Референс: GAL000780
Серия ArtGallery

Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете грифель розетки HDMI предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера или телевизора к соответствующей сети. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии минпромторг 2023).

2 745  
Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Розетки и накладки для передачи данных (мультимедиа)
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки 22
Не содержит (без) галогенов Да
Установка в кабель-канал Нет
Защитное покрытие поверхности Необработанная
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010704367.37.33.95 см. 0.078кг.
BB1
25шт.4690201070559239.28.9 см. 0.45кг.
CAR
320шт.1469020107043340.424.210.6 см. 1.98кг.
Документы
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Тип документа
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Техническая документация
GAL00..80 Розетка НDMI одноместная серии ArtGallery
Дата документа: 01/04/2026
Формат PDF
Размер 2.87 MB
GAL00..80 Розетка НDMI одноместная серии ArtGallery
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.66047_25
Формат PDF
Размер 348.23 kB
Срок действия: 15/12/2025 - 14/12/2030
ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.66047_25
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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