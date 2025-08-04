Преобразователь частоты SystemeVar Hertz – содержание впечатляет!
Компактный и надёжный, он бросает вызов тяжёлым условиям, отвечая высоким требованиям.
SystemeVar Hertz выгодно отличается от конкурентов за счёт возможности монтажа “бок-о-бок” и гарантии 3 года!
Помимо вышеуказанной функциональности, преобразователи имеют специализированный Пожарный режим работы с функцией проверки кабеля двигателя.
Диапазон питающих напряжений/мощностей (P-тип):
1Ф 220 – 240В / от 0,4 до 2,2 кВт
3Ф 380 – 440В / от 0,75 до 30 кВт
Все преобразователи частоты SystemeVar Hertz имеют:
Встроенный протокол связи Modbus RTU
Встроенный ЭМС-фильтр Класса С3
Покрытие плат Класса 3С2
Расширенный температурный диапазон от -20 до +50 °C (до +40 °C без ухудшения рабочих характеристик)
Благодаря наличию встроенного протокола связи Modbus RTU преобразователи частоты SystemeVar Hertz могут быть легко интегрированы в уже действующие системы управления.
Наличие встроенного ЭМС-фильтра Класса C3 обеспечивает лучшую электромагнитную совместимость, за счёт уменьшения высокочастотных обратных воздействий на сеть.
Покрытие плат Класса 3С2 позволяет увеличить срок службы печатных плат, а также позволяет эксплуатировать преобразователи частоты SystemeVar Hertz в нормальных условиях.
Расширенный рабочий диапазон температур позволяет повысить надёжность и снизить вероятность отказа оборудования в процессе эксплуатации при низких/высоких температурах.
Программное обеспечение
Все преобразователи частоты SystemeVar Hertz имеют бесплатное программное обеспечение для ввода в эксплуатацию и диагностики.
Программное обеспечение SystemeVAR Tool выполняет следующие функции:
- Ввод и копирование параметров
- Функции мониторинга, показывающие статус работы преобразователя частоты
- Функции мониторинга контрольных клеммников, позволяющие тестировать их в режиме симуляции
- Режим контрольной панели (отладка и пробных пуск)
- Регистрация неисправностей и диагностика
Применение
Базовые общепромышленные применения (без динамического торможения):
- компрессоры
- ленточные, роликовые, цепные транспортёры и конвейеры
- мельницы, миксеры, мешалки, смесители, дробилки