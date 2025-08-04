Преобразователь частоты SystemeVar Hertz – содержание впечатляет!

Описание

Компактный и надёжный, он бросает вызов тяжёлым условиям, отвечая высоким требованиям.

SystemeVar Hertz выгодно отличается от конкурентов за счёт возможности монтажа “бок-о-бок” и гарантии 3 года!

Преимущества

Помимо вышеуказанной функциональности, преобразователи имеют специализированный Пожарный режим работы с функцией проверки кабеля двигателя.

Диапазон питающих напряжений/мощностей (P-тип):

1Ф 220 – 240В / от 0,4 до 2,2 кВт

3Ф 380 – 440В / от 0,75 до 30 кВт

Все преобразователи частоты SystemeVar Hertz имеют:

Встроенный протокол связи Modbus RTU

Встроенный ЭМС-фильтр Класса С3

Покрытие плат Класса 3С2

Расширенный температурный диапазон от -20 до +50 °C (до +40 °C без ухудшения рабочих характеристик)

Благодаря наличию встроенного протокола связи Modbus RTU преобразователи частоты SystemeVar Hertz могут быть легко интегрированы в уже действующие системы управления.

Наличие встроенного ЭМС-фильтра Класса C3 обеспечивает лучшую электромагнитную совместимость, за счёт уменьшения высокочастотных обратных воздействий на сеть.

Покрытие плат Класса 3С2 позволяет увеличить срок службы печатных плат, а также позволяет эксплуатировать преобразователи частоты SystemeVar Hertz в нормальных условиях.

Расширенный рабочий диапазон температур позволяет повысить надёжность и снизить вероятность отказа оборудования в процессе эксплуатации при низких/высоких температурах.

Программное обеспечение

Все преобразователи частоты SystemeVar Hertz имеют бесплатное программное обеспечение для ввода в эксплуатацию и диагностики.

Программное обеспечение SystemeVAR Tool выполняет следующие функции:

  • Ввод и копирование параметров
  • Функции мониторинга, показывающие статус работы преобразователя частоты
  • Функции мониторинга контрольных клеммников, позволяющие тестировать их в режиме симуляции
  • Режим контрольной панели (отладка и пробных пуск)
  • Регистрация неисправностей и диагностика

Применение

Системы жизнеобеспечения зданий и сооружений
Объекты водоподготовки и водоотведения

Базовые общепромышленные применения (без динамического торможения):

  • компрессоры
  • ленточные, роликовые, цепные транспортёры и конвейеры
  • мельницы, миксеры, мешалки, смесители, дробилки

Новинки

SystemeVar Hertz IP55 – готовое решение с высокой степенью защиты!
SystemeVar Hertz SVPM – исполнение для работы с синхронными двигателями SVPM.
Узнайте больше о преобразователях частоты SystemeVar Hertz на нашем YouTube канале!

Документы

Каталог преобразователей частоты SystemeVar Hertz
В каталоге представлены решения для промышленности и объектов инфраструктуры, преобразователи частоты SystemeVar Hertz
Преобразователи частоты SystemeVar Hertz руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации для преобразователей частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050, предназначенных для привода насосов и вентиляторов, а также общепромышленных механизмов (конвейеры)
Конкурентые преимущества SystemeVar Hertz
Конкурентные преимущества и особенности продукта SystemeVar Hertz
Пожарный режим (Fire mode) SystemeVar Hertz
Руководство по подключению и настройке пожарной функции (fire mode) SystemeVar Hertz типа STV050
Преобразователи частоты SystemeVar Hertz типа STV050. Руководство пользователя
Данное руководство пользователя содержит информацию, необходимую для настройки ПЧ: описание встроенной и выносной панелей управления ПЧ, структуры меню и детальное описание параметров
Листовка SystemeVar Hertz
SystemeVar Hertz — новый преобразователь частоты для ОВиК и пожарных применений, специально разработанный под требования российского рынка.
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Российская компания "Систэм Электрик" (Systeme Electric) производит оборудование и комплексные решения в области распределения электроэнергии и автоматизации
Управление по шине Modbus ПЧ STV050
В данном документе приведены рекомендации по корректной реализации шины Modbus, подключению ПЧ STV050 Hertz к шине Modbus и управлению ПЧ по коммуникационной шине.
Руководство по эксплуатации SEOP-1223
Руководство по эксплуатации монтажной рамки для LED/LСD панели оператора SEOP-1223
SystemeVar SEOP-1224 руководство
Руководство по эксплуатации LED панель оператора SystemeVar SEOP-1224
SystemeVar SEOP-1225 руководство
Руководство по эксплуатации LCD панель оператора SystemeVar SEOP-1225
ПЧ SystemeVar Hertz. Насосная станция каскадного управления насосами
ПЧ SystemeVar Hertz. Насосная станция каскадного управления насосами. Руководство по применению.
Работа с однофазным двигателем_SystemeVar (STV050_STV630_STV320)
В данном документе приведены рекомендации по настройке ПЧ STV050..М2, STV630..М2, STV320..М2 (входное напряжение 1Ф 230В 50Гц) при подключении однофазного конденсаторного асинхронного двигателя с рабочим конденсатором.
ПО SystemeVAR Tool
Программное обеспечение SystemeVAR Tool
SystemeVar Hertz (STV050) - типовые схемы подключения и настройки для систем пожаротушения
SystemeVar Hertz (STV050) - типовые схемы подключения и настройки для систем пожаротушения
Листовка SystemeVar Hertz
Листовка по преобразователям частоты SystemeVar Hertz и SystemeVar Hertz IP55
SystemeVar Hertz_potentiometer_031025
Руководство по настройке SystemeVar Hertz_potentiometer_031025
