Преобразователь частоты SystemeVar Hertz SVPM – решение для синхронных двигателей!
Описание
Компактный и надёжный, он бросает вызов тяжёлым условиям, отвечая высоким требованиям. Версия "SVPM" специально разработана для работы с синхронными электрическими машинами (Single-winding Vernier Permanent Magnet, SVPM) – там где требуется высокий крутящий момент и регулирование скорости.
SystemeVar Hertz выгодно отличается от конкурентов за счёт возможности монтажа “бок-о-бок” и гарантии 3 года!
Преимущества
Помимо вышеуказанной функциональности, преобразователи имеют Пожарный режим работы.
Диапазон питающих напряжений/мощностей:
3Ф 380 – 440В / от 0,75 до 22 кВт
Все преобразователи частоты SystemeVar Hertz SVPM имеют:
Поддерживают работу только с синхронными двигателями SVPM
Встроенный протокол связи Modbus RTU
Встроенный ЭМС-фильтр Класса С3
Покрытие плат Класса 3С2
Расширенный температурный диапазон от -20 до +50 °C (до +40 °C без ухудшения рабочих характеристик)
Благодаря наличию встроенного протокола связи Modbus RTU преобразователи частоты SystemeVar Hertz могут быть легко интегрированы в уже действующие системы управления.
Наличие встроенного ЭМС-фильтра Класса C3 обеспечивает лучшую электромагнитную совместимость, за счёт уменьшения высокочастотных обратных воздействий на сеть.
Покрытие плат Класса 3С2 позволяет увеличить срок службы печатных плат, а также позволяет эксплуатировать преобразователи частоты SystemeVar Hertz в нормальных условиях.
Расширенный рабочий диапазон температур позволяет повысить надёжность и снизить вероятность отказа оборудования в процессе эксплуатации при низких/высоких температурах.
Программное обеспечение
Все преобразователи частоты SystemeVar Hertz имеют бесплатное программное обеспечение для ввода в эксплуатацию и диагностики.
Программное обеспечение SystemeVAR Tool выполняет следующие функции:
- Ввод и копирование параметров
- Функции мониторинга, показывающие статус работы преобразователя частоты
- Функции мониторинга контрольных клеммников, позволяющие тестировать их в режиме симуляции
- Режим контрольной панели (отладка и пробных пуск)
- Регистрация неисправностей и диагностика
Применение
Там, где требуется высокий пусковой момент: компрессорное оборудование (компрессоры различных типов и нагнетатели)