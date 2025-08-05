Преобразователь частоты SystemeVar Hertz SVPM – решение для синхронных двигателей!

Описание

Компактный и надёжный, он бросает вызов тяжёлым условиям, отвечая высоким требованиям. Версия "SVPM" специально разработана для работы с синхронными электрическими машинами (Single-winding Vernier Permanent Magnet, SVPM) – там где требуется высокий крутящий момент и регулирование скорости.

SystemeVar Hertz выгодно отличается от конкурентов за счёт возможности монтажа “бок-о-бок” и гарантии 3 года!

Преимущества

Помимо вышеуказанной функциональности, преобразователи имеют Пожарный режим работы.

Диапазон питающих напряжений/мощностей:

3Ф 380 – 440В / от 0,75 до 22 кВт

Все преобразователи частоты SystemeVar Hertz SVPM имеют:

Поддерживают работу только с синхронными двигателями SVPM

Встроенный протокол связи Modbus RTU

Встроенный ЭМС-фильтр Класса С3

Покрытие плат Класса 3С2

Расширенный температурный диапазон от -20 до +50 °C (до +40 °C без ухудшения рабочих характеристик)

Благодаря наличию встроенного протокола связи Modbus RTU преобразователи частоты SystemeVar Hertz могут быть легко интегрированы в уже действующие системы управления.

Наличие встроенного ЭМС-фильтра Класса C3 обеспечивает лучшую электромагнитную совместимость, за счёт уменьшения высокочастотных обратных воздействий на сеть.

Покрытие плат Класса 3С2 позволяет увеличить срок службы печатных плат, а также позволяет эксплуатировать преобразователи частоты SystemeVar Hertz в нормальных условиях.

Расширенный рабочий диапазон температур позволяет повысить надёжность и снизить вероятность отказа оборудования в процессе эксплуатации при низких/высоких температурах.

Программное обеспечение

Все преобразователи частоты SystemeVar Hertz имеют бесплатное программное обеспечение для ввода в эксплуатацию и диагностики.

Программное обеспечение SystemeVAR Tool выполняет следующие функции:

  • Ввод и копирование параметров
  • Функции мониторинга, показывающие статус работы преобразователя частоты
  • Функции мониторинга контрольных клеммников, позволяющие тестировать их в режиме симуляции
  • Режим контрольной панели (отладка и пробных пуск)
  • Регистрация неисправностей и диагностика

Применение

Системы жизнеобеспечения зданий и сооружений

Там, где требуется высокий пусковой момент: компрессорное оборудование (компрессоры различных типов и нагнетатели)

SystemeVar Hertz SVPM Типоразмер B
SystemeVar Hertz SVPM Типоразмер B
SystemeVar Hertz SVPM Типоразмер C
SystemeVar Hertz SVPM Типоразмер C
SystemeVar Hertz SVPM Типоразмер D
SystemeVar Hertz SVPM Типоразмер D
SystemeVar Hertz SVPM Типоразмер E
SystemeVar Hertz SVPM Типоразмер E
SystemeVar Hertz SVPM
SystemeVar Hertz SVPM

Документы

Каталог преобразователей частоты SystemeVar Hertz
В каталоге представлены решения для промышленности и объектов инфраструктуры, преобразователи частоты SystemeVar Hertz
SystemeVar Hertz_potentiometer_031025
Руководство по настройке SystemeVar Hertz_potentiometer_031025
SystemeVar Hertz SVPM_qman_101225
Руководство по эксплуатации преобразователей частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050 SVPM
