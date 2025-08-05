Преобразователь частоты SystemeVar Hertz SVPM – решение для синхронных двигателей!

Компактный и надёжный, он бросает вызов тяжёлым условиям, отвечая высоким требованиям. Версия "SVPM" специально разработана для работы с синхронными электрическими машинами (Single-winding Vernier Permanent Magnet, SVPM) – там где требуется высокий крутящий момент и регулирование скорости.

SystemeVar Hertz выгодно отличается от конкурентов за счёт возможности монтажа “бок-о-бок” и гарантии 3 года!