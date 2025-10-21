Преобразователь частоты SystemeVar Hertz IP55 – лучше не придумаешь!

Описание

Компактный и надёжный, он бросает вызов тяжёлым условиям, отвечая высоким требованиям.

SystemeVar Hertz IP55 выгодно отличается от конкурентов за счёт высокой степени защиты оболочки (IP55) и гарантии 3 года!

Преимущества

Помимо вышеуказанной функциональности, преобразователи имеют специализированный Пожарный режим работы с функцией проверки кабеля двигателя.

Диапазон питающих напряжений/мощностей (P-тип):

3Ф 380 – 440В / от 0,75 до 30 кВт

Все преобразователи частоты SystemeVar Hertz IP55 имеют:

Встроенный протокол связи Modbus RTU
Встроенный ЭМС-фильтр Класса С3
Покрытие плат Класса 3С2
Расширенный температурный диапазон от -20 до +50 °C (до +40 °C без ухудшения рабочих характеристик)

Благодаря наличию встроенного протокола связи Modbus RTU преобразователи частоты SystemeVar Hertz могут быть легко интегрированы в уже действующие системы управления.

Наличие встроенного ЭМС-фильтра Класса C3 обеспечивает лучшую электромагнитную совместимость, за счёт уменьшения высокочастотных обратных воздействий на сеть.

Покрытие плат Класса 3С2 позволяет увеличить срок службы печатных плат, а также позволяет эксплуатировать преобразователи частоты SystemeVar Hertz в нормальных условиях.

Расширенный рабочий диапазон температур позволяет повысить надёжность и снизить вероятность отказа оборудования в процессе эксплуатации при низких/высоких температурах.

Высокая степень защиты IP55

Пыль: некоторое количество пыли может проникать внутрь, однако это не нарушает работу устройства. Полная защита от контакта.

Вода: защита от струй воды (сопло 6,3 мм под давлением в 30 кПа) на корпус с любого направления.

Продуманный дизайн

Преобразователи частоты специально подготовлены к тяжёлым условиям эксплуатации, имеют большое количество уплотнителей, сальниковых вводов и защитных компонентов. Убедитесь в этом сами!

Программное обеспечение

Все преобразователи частоты SystemeVar Hertz имеют бесплатное программное обеспечение для ввода в эксплуатацию и диагностики.

Программное обеспечение SystemeVAR Tool выполняет следующие функции:

  • Ввод и копирование параметров
  • Функции мониторинга, показывающие статус работы преобразователя частоты
  • Функции мониторинга контрольных клеммников, позволяющие тестировать их в режиме симуляции
  • Режим контрольной панели (отладка и пробных пуск)
  • Регистрация неисправностей и диагностика

Применение

Системы жизнеобеспечения зданий и сооружений
Объекты водоподготовки и водоотведения

Базовые общепромышленные применения (без динамического торможения):

  • компрессоры
  • ленточные, роликовые, цепные транспортёры и конвейеры
  • мельницы, миксеры, мешалки, смесители, дробилки
Новинка! SystemeVar Hertz SVPM – исполнение для работы с синхронными двигателями SVPM.
SystemeVar Hertz – стандартное встраиваемое исполнение (со степенью защиты IP20).
SystemeVar Hertz STV050 IP55
SystemeVar Hertz STV050 IP55 Типоразмер F
SystemeVar Hertz STV050 IP55 Типоразмер G
SystemeVar Hertz STV050 IP55 Типоразмер H
SystemeVar Hertz STV050 IP55 Типоразмер I
Узнайте больше о преобразователях частоты SystemeVar Hertz IP55 на нашем YouTube канале!

Документы

Каталог преобразователей частоты SystemeVar Hertz
В каталоге представлены решения для промышленности и объектов инфраструктуры, преобразователи частоты SystemeVar Hertz
Руководство по эксплуатации SystemeVar Hertz IP55
Руководство по эксплуатации преобразователи частоты SystemeVar Hertz типа STV050 IP55
Руководство по эксплуатации вентиляторы охлаждения SystemeVar Hertz IP55
Данное руководство содержит информацию по эксплуатации вентиляторов охлаждения SystemeVar Hertz IP55.
Руководство пользователя SystemeVar Hertz IP55
Руководство пользователя преобразователи частоты SystemeVar Hertz типа STV050 IP55
Листовка SystemeVar Hertz
Листовка по преобразователям частоты SystemeVar Hertz и SystemeVar Hertz IP55
SystemeVar Hertz_potentiometer_031025
Руководство по настройке SystemeVar Hertz_potentiometer_031025
