Преобразователь частоты SystemeVar Hertz IP55 – лучше не придумаешь!

Благодаря наличию встроенного протокола связи Modbus RTU преобразователи частоты SystemeVar Hertz могут быть легко интегрированы в уже действующие системы управления.

Наличие встроенного ЭМС-фильтра Класса C3 обеспечивает лучшую электромагнитную совместимость, за счёт уменьшения высокочастотных обратных воздействий на сеть.

Покрытие плат Класса 3С2 позволяет увеличить срок службы печатных плат, а также позволяет эксплуатировать преобразователи частоты SystemeVar Hertz в нормальных условиях.

Расширенный рабочий диапазон температур позволяет повысить надёжность и снизить вероятность отказа оборудования в процессе эксплуатации при низких/высоких температурах.