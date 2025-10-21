Преобразователь частоты SystemeVar Hertz IP55 – лучше не придумаешь!
Описание
Компактный и надёжный, он бросает вызов тяжёлым условиям, отвечая высоким требованиям.
SystemeVar Hertz IP55 выгодно отличается от конкурентов за счёт высокой степени защиты оболочки (IP55) и гарантии 3 года!
Преимущества
Помимо вышеуказанной функциональности, преобразователи имеют специализированный Пожарный режим работы с функцией проверки кабеля двигателя.
Диапазон питающих напряжений/мощностей (P-тип):
Все преобразователи частоты SystemeVar Hertz IP55 имеют:
Благодаря наличию встроенного протокола связи Modbus RTU преобразователи частоты SystemeVar Hertz могут быть легко интегрированы в уже действующие системы управления.
Наличие встроенного ЭМС-фильтра Класса C3 обеспечивает лучшую электромагнитную совместимость, за счёт уменьшения высокочастотных обратных воздействий на сеть.
Покрытие плат Класса 3С2 позволяет увеличить срок службы печатных плат, а также позволяет эксплуатировать преобразователи частоты SystemeVar Hertz в нормальных условиях.
Расширенный рабочий диапазон температур позволяет повысить надёжность и снизить вероятность отказа оборудования в процессе эксплуатации при низких/высоких температурах.
Высокая степень защиты IP55
Пыль: некоторое количество пыли может проникать внутрь, однако это не нарушает работу устройства. Полная защита от контакта.
Вода: защита от струй воды (сопло 6,3 мм под давлением в 30 кПа) на корпус с любого направления.
Продуманный дизайн
Преобразователи частоты специально подготовлены к тяжёлым условиям эксплуатации, имеют большое количество уплотнителей, сальниковых вводов и защитных компонентов. Убедитесь в этом сами!
Программное обеспечение
Все преобразователи частоты SystemeVar Hertz имеют бесплатное программное обеспечение для ввода в эксплуатацию и диагностики.
Программное обеспечение SystemeVAR Tool выполняет следующие функции:
- Ввод и копирование параметров
- Функции мониторинга, показывающие статус работы преобразователя частоты
- Функции мониторинга контрольных клеммников, позволяющие тестировать их в режиме симуляции
- Режим контрольной панели (отладка и пробных пуск)
- Регистрация неисправностей и диагностика
Применение
Базовые общепромышленные применения (без динамического торможения):
- компрессоры
- ленточные, роликовые, цепные транспортёры и конвейеры
- мельницы, миксеры, мешалки, смесители, дробилки