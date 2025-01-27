Однофазные источники бесперебойного питания

Высокоэффективная защита питания для серверных залов, в особенности с дефицитом пространства, а также для сетей голосовой связи и передачи данных. Производительные ИБП с возможностью наращивания времени автономной работы, разработанные для самых сложных условий электроснабжения.

Однофазный источник бесперебойного питания Smart-Save Online SRT

Описание

ИБП серии Smart-Save Online SRT обеспечивают защиту чувствительного электронного оборудования при нарушениях подачи электроэнергии, скачках напряжения и тока, колебаниях напряжения в электросети и крупных сбоях энергосистемы. ИБП обеспечивает подачу резервного питания от батареи к подключенному оборудованию до возвращения сетевого питания на нормальный уровень или до полного разряда батареи.

В числе преимуществ этой серии — широкий диапазон входной сети, корректировка коэффициента мощности на входе, наличие USB и последовательного портов для коммуникации с компьютером, а также возможность установки опциональных коммуникационных карт: SNMP, сухие контакты, Modbus

Преимущества

Технология двойного преобразования (On-Line)

Высокий выходной коэффициент мощности PF=1.0

Синусоидальная форма выходного напряжения

Конвертируемый форм-фактор для напольной установки (по-умолчанию) или для установки в серверные стойки (необходимо приобрести комплект монтажа в стойку)

Компактность: при мощности до 10 кВА универсальный корпус позволяет осуществлять напольную установку или монтаж в стойку 19″, занимая всего от 2U до 5U в базовой комплектации. Модели с индексом SH имеют небольшую глубину, что позволяет разместить ИБП в небольших шкафах

Исключительно точная регулировка напряжения и частоты

Внутренний байпас, коррекция коэффициента мощности на входе

Энергосберегающий режим

Продвинутый LCD-дисплей и звуковая сигнализация

Управляющее ПО в комплекте поставки

Управляемая группа розеток (для моделей до 3кВА включительно)

Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения

Карта управления SNMP в комплекте для моделей с индексом NC

Параллельное резервирование до трех ИБП, порт связи с внешним байпасом для моделей 5−10кВА

USB HID (human interface device) — функция, которая позволяет видеть базовую информацию о заряде ИБП на ПК без установки и/или входа в ПО (для моделей до 3кВА включительно)

Многофункциональный интерфейс управления батареями, контроля, тестирования и прогнозирования срока службы

«Горячая» пользовательская замена батарей

Возможность увеличения времени автономной работы за счёт подключения дополнительных аккумуляторных батарей до 10 штук

Сервисные центры

Список авторизованных сервисных центров по гарантийному и постгарантийному обслуживанию однофазных ИБП Systeme Electric

Скачать список (pdf)
1/1.5/2/3 кВА
1/1.5/2/3 кВА
5/6/8/10 кВА
5/6/8/10 кВА

Документы

Каталог однофазные ИБП
Каталог однофазных ИБП, сетевых карт к ним и внешних батарейных блоков
SRTSE 1-3К руководство пользователя
Установка , размещение, хранение и эксплуатация SRTSE 1-3К
SRTSE 1-3K время автономной работы
Таблица автономной работы SRTSE 1-3K при разных уровнях нагрузки
SRTSE 5-10К руководство пользователя
Установка , размещение, хранение и эксплуатация SRTSE 5-10К
SRTSE 5-10K время автономной работы
Таблица автономной работы SRTSE 5-10K при разных уровнях нагрузки

Паспорта изделий

SRTSE3000RTXLI-NC паспорт изделия
ИБП Smart – Save Online SRTSE3000RTXLI-NC 3кВА/3кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Наиболее продвинутый LCD-дисплей, содержащий 20 настроек. 
SRTSE2000RTXLISHNC паспорт изделия
ИБП Smart – Save Online SRTSE2000RTXLISHNC 2кВА/2кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Наиболее продвинутый LCD-дисплей, содержащий 20 настроек. 
SRTSE2000RTXLISH паспорт изделия
ИБП Smart – Save Online SRTSE2000RTXLISH 2кВА/2кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. Модель с малой глубиной 510 мм при мощности 2кВА. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Наиболее продвинутый LCD-дисплей, содержащий 20 настроек.
SRTSE2000RTXLI-NC паспорт изделия
ИБП Smart – Save Online SRTSE2000RTXLI-NC 2кВА/2кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Наиболее продвинутый LCD-дисплей, содержащий 20 настроек.
SRTSE2000RTXLI паспорт изделия
ИБП Smart – Save Online SRTSE2000RTXLI 2кВА/2кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Наиболее продвинутый LCD-дисплей, содержащий 20 настроек.
SRTSE1500RTXLI-NC паспорт изделия
ИБП Smart – Save Online SRTSE1500RTXLI-NC 1,5кВА/1,5кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Наиболее продвинутый LCD-дисплей, содержащий 20 настроек.
SRTSE1500RTXLI паспорт изделия
ИБП Smart – Save Online SRTSE1500RTXLI 1,5кВА/1,5кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Наиболее продвинутый LCD-дисплей, содержащий 20 настроек.
SRTSE1000RTXLI-NC паспорт изделия
ИБП Smart – Save Online SRTSE1000RTXLI-NC 1кВА/1кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Наиболее продвинутый LCD-дисплей, содержащий 20 настроек.
SRTSE1000RTXLI паспорт изделия
ИБП Smart – Save Online SRTSE1000RTXLI 1кВА/1кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Наиболее продвинутый LCD-дисплей, содержащий 20 настроек. 
SRTSE10KRTXLI-NC паспорт изделия
ИБП Smart – Save Online SRTSE10KRTXLI-NC 10кВА/10кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Наиболее продвинутый LCD-дисплей. Предустановленная сетевая карта.
SRTSE8KRTXLI-NC паспорт изделия
ИБП Smart – Save Online SRTSE8KRTXLI-NC 8кВА/8кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Наиболее продвинутый LCD-дисплей. Предустановленная сетевая карта.
SRTSE6KRTXLI-NC паспорт изделия
ИБП Smart – Save Online SRTSE6KRTXLI-NC 6кВА/6кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Наиболее продвинутый LCD-дисплей. Предустановленная сетевая карта. 
SRTSE5KRTXLI-NC паспорт изделия
ИБП Smart – Save Online SRTSE5KRTXLI-NC 5кВА/5кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Наиболее продвинутый LCD-дисплей. Предустановленная сетевая карта.
SRTSE3000RTXLI паспорт изделия
ИБП Smart – Save Online SRTSE3000RTXLI 3кВА/3кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Наиболее продвинутый LCD-дисплей, содержащий 20 настроек.

Программное обеспечение для однофазных ИБП

