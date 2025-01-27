Высокоэффективная защита питания для серверных залов, в особенности с дефицитом пространства, а также для сетей голосовой связи и передачи данных. Производительные ИБП с возможностью наращивания времени автономной работы, разработанные для самых сложных условий электроснабжения.
Однофазный источник бесперебойного питания Smart-Save Online SRT
Описание
ИБП серии Smart-Save Online SRT обеспечивают защиту чувствительного электронного оборудования при нарушениях подачи электроэнергии, скачках напряжения и тока, колебаниях напряжения в электросети и крупных сбоях энергосистемы. ИБП обеспечивает подачу резервного питания от батареи к подключенному оборудованию до возвращения сетевого питания на нормальный уровень или до полного разряда батареи.
В числе преимуществ этой серии — широкий диапазон входной сети, корректировка коэффициента мощности на входе, наличие USB и последовательного портов для коммуникации с компьютером, а также возможность установки опциональных коммуникационных карт: SNMP, сухие контакты, Modbus
Преимущества
Технология двойного преобразования (On-Line)
Высокий выходной коэффициент мощности PF=1.0
Синусоидальная форма выходного напряжения
Конвертируемый форм-фактор для напольной установки (по-умолчанию) или для установки в серверные стойки (необходимо приобрести комплект монтажа в стойку)
Компактность: при мощности до 10 кВА универсальный корпус позволяет осуществлять напольную установку или монтаж в стойку 19″, занимая всего от 2U до 5U в базовой комплектации. Модели с индексом SH имеют небольшую глубину, что позволяет разместить ИБП в небольших шкафах
Исключительно точная регулировка напряжения и частоты
Внутренний байпас, коррекция коэффициента мощности на входе
Энергосберегающий режим
Продвинутый LCD-дисплей и звуковая сигнализация
Управляющее ПО в комплекте поставки
Управляемая группа розеток (для моделей до 3кВА включительно)
Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения
Карта управления SNMP в комплекте для моделей с индексом NC
Параллельное резервирование до трех ИБП, порт связи с внешним байпасом для моделей 5−10кВА
USB HID (human interface device) — функция, которая позволяет видеть базовую информацию о заряде ИБП на ПК без установки и/или входа в ПО (для моделей до 3кВА включительно)
Многофункциональный интерфейс управления батареями, контроля, тестирования и прогнозирования срока службы
«Горячая» пользовательская замена батарей
Возможность увеличения времени автономной работы за счёт подключения дополнительных аккумуляторных батарей до 10 штук
