Электронный каталог

Описание

Аккумуляторные батареи

Аккумуляторные батареи обеспечивают питанием ИБП, когда прекращается поступление электроэнергии от основной сети. Мы предлагаем сменные внутренние батарейные блоки серии SERBC и внешние батарейные блоки серии BPSE. В батарейных блоках используются свинцово-кислотные аккумуляторы, которые имеют высокий уровень защиты от утечек, удобны в установке и демонтаже. Они предназначены для источников бесперебойного питания Systeme Electric серий SRVSE и STRSE и имеют полную совместимость с интеллектуальной системой управления аккумуляторами, а также все необходимые сертификаты безопасности.

Комплекты монтажа

Монтажные комплекты предназначены для установки источников бесперебойного питания серий SRVSE, SRTSE и батарейных блоков серии BPSE в серверный шкаф или стойку 19-ти дюймового стандарта.

Карты расширения функционала

Для расширения функционала ИБП доступны платы управления и контроля. Карты устанавливаются в источник бесперебойного питания, который имеет слот для установки опциональных коммуникационных карт: карта сетевого управления SNMP, карты реле для передачи сигнала через сухие контакты, карта MODBUS. К сетевой карте возможно подключение устройства мониторинга параметров окружающей среды.

Конфигуратор ИБП

Подбор 1-фазных и 3-фазных ИБП по мощности нагрузки

Подобрать ИБП

Сервисные центры

Список авторизованных сервисных центров по гарантийному и постгарантийному обслуживанию однофазных ИБП Systeme Electric

Скачать список (pdf)
BPSE 2U
BPSE 3U
SERBC
SE9601
SE9610
SE9611
SE9620
SE9602
SE1RK
SE2RK
Документы

Каталог однофазные ИБП
Каталог однофазных ИБП, сетевых карт к ним и внешних батарейных блоков
BPSE 2U руководство пользователя
Во внешнем батарейном блоке 2U используются свинцово-кислотные аккумуляторы, которые имеют высокий уровень защиты от утечек. Он удобен в установке и демонтаже. Батарейный блок относится к артикулам: BPSE36RT2U, BPSE48RT2U, BPSE72RT2U, BPSE192RT2U9.
BPSE 3U руководство пользователя
Во внешнем батарейном блоке 3U используются свинцово-кислотные аккумуляторы, которые имеют высокий уровень защиты от утечек. Он удобен в установке и демонтаже. Батарейный блок относится к артикулу: BPSE240RT3U9.
SE1RK руководство пользователя
Монтажный комплект SE2RK предназначен для установки ИБП серий SRVSE, SRTSE и внешних батарейных блоков серии BPSE высотой 3U в серверный шкаф или стойку 19-ти дюймового стандарта. 
SE2RK руководство пользователя
Монтажный комплект SE1RK предназначен для установки ИБП серий SRVSE, SRTSE и внешних батарейных блоков серии BPSE высотой 2U в серверный шкаф или стойку 19-ти дюймового стандарта. 
SE9601 руководство пользователя
Сетевая карта SE9601 предназначена для удаленного управления и мониторинга ИБП Systeme Electric, которые имеют слот для установки карт расширения функционала (интеллектуальный слот). В дополнение к сетевой карте возможно подключение устройства мониторинга параметров окружающей среды SE9602. 
SE9602 руководство пользователя
Датчик параметров внешней среды SE9602 предназначен для измерения температуры, относительной влажности окружающей среды. Датчик работает только в совокупности с сетевой картой SE9601. Дополнительно для работы сухих контактов необходимо подключение внешнего источника питания.   
SE9610, SE9611 руководство пользователя
Релейные карты «сухих контактов» SE9610 DB-9 и SE9611 9-pin порты предназначены для передачи информации о состоянии ИБП через замкнутые и разомкнутые контакты. Карты устанавливается в слот для установки карт расширения функционала (интеллектуальный слот).
SE9620 руководство пользователя
Modbus карта SE9620 предназначена для сообщения устройств по протоколу MODBUS. Карта устанавливается в слот для установки карт расширения функционала (интеллектуальный слот).
SERBC руководство пользователя
Важные указания по технике безопасности, замена батарейного блока, техническое обслуживание SERBK
1Ф ИБП подбор опций
Таблица подбора опций для однофазных ИБП

Паспорта изделий

SE2RK паспорт изделия
Монтажный комплект SE1RK предназначен для установки ИБП серий SRVSE, SRTSE и внешних батарейных блоков серии BPSE высотой 2U в серверный шкаф или стойку 19-ти дюймового стандарта.
SE1RK паспорт изделия
Монтажный комплект SE2RK предназначен для установки ИБП серий SRVSE, SRTSE и внешних батарейных блоков серии BPSE высотой 3U в серверный шкаф или стойку 19-ти дюймового стандарта.
SE9620 паспорт изделия
Modbus карта SE9620 предназначена для cообщения устройств по протоколу MODBUS. Карта устанавливается в слот для установки карт расширения функционала (интеллектуальный слот).
SE9611 паспорт изделия
Релейная карта "сухих контактов" SE9611 9-pin порт предназначена для передачи информации о состоянии ИБП через замкнутые и разомкнутые контакты. Карта устанавливается в слот для установки карт расширения функционала (интеллектуальный слот).
SE9610 паспорт изделия
Релейная карта "сухих контактов" SE9610 DB-9 порт предназначена для передачи информации о состоянии ИБП через замкнутые и разомкнутые контакты. Карта устанавливается в слот для установки карт расширения функционала (интеллектуальный слот).
SE9602 паспорт изделия
Датчик параметров внешней среды SE9602 предназначен для измерения температуры, относительной влажности окружающей среды. Датчик работает только в совокупности с сетевой картой SE9601. Дополнительно для работы сухих контактов необходимо подключение внешнего источника питания.
SE9601 паспорт изделия
Сетевая карта SE9601 предназначена для удаленного управления и мониторинга ИБП Systeme Electric, которые имеют слот для установки карт расширения функционала (интеллектуальный слот). В дополнение к сетевой карте возможно подключение устройства мониторинга параметров окружающей среды SE9602.
SERBC194 паспорт изделия
Во внутреннем батарейном блоке SERBC194 используются свинцово-кислотные аккумуляторы, которые имеют высокий уровень защиты от утечек. Батарейный блок удобен в установке и демонтаже. Он предназначен для ИБП Systeme Electric моделей SRTSE2000RTXLISH, SRTSE2000RTXLISH-NC, SRVSE2KRTI.
SERBC196 паспорт изделия
Во внутреннем батарейном блоке SERBC196 используются свинцово-кислотные аккумуляторы, которые имеют высокий уровень защиты от утечек. Батарейный блок удобен в установке и демонтаже. Он предназначен для ИБП Systeme Electric моделей SRTSE3000RTXLI, SRTSE3000RTXLI-NC, SRVSE3KRTI.
SERBC176 паспорт изделия
Во внутреннем батарейном блоке SERBC176 используются свинцово-кислотные аккумуляторы, которые имеют высокий уровень защиты от утечек. Батарейный блок удобен в установке и демонтаже. Он предназначен для ИБП Systeme Electric моделей SRTSE2000RTXLI, SRTSE2000RTXLI-NC.
SERBC193 паспорт изделия
Во внутреннем батарейном блоке SERBC193 используются свинцово-кислотные аккумуляторы, которые имеют высокий уровень защиты от утечек. Батарейный блок удобен в установке и демонтаже. Он предназначен для ИБП Systeme Electric моделей SRTSE1500RTXLI, SRTSE1500RTXLI-NC, SRVSE1KRTI.
SERBC173 паспорт изделия
Во внутреннем батарейном блоке SERBC173 используются свинцово-кислотные аккумуляторы, которые имеют высокий уровень защиты от утечек. Батарейный блок удобен в установке и демонтаже. Он предназначен для ИБП Systeme Electric моделей SRTSE1000RTXLI, SRTSE1000RTXLI-NC.
BPSE36RT2U паспорт изделия
Во внешнем батарейном блоке BPSE36RT2U используются свинцово-кислотные аккумуляторы, которые имеют высокий уровень защиты от утечек. Батарейный блок удобен в установке и демонтаже. Он предназначен для ИБП Systeme Electric серий SRVSE и STRSE.
BPSE48RT2U паспорт изделия
Во внешнем батарейном блоке BPSE48RT2U используются свинцово-кислотные аккумуляторы, которые имеют высокий уровень защиты от утечек. Батарейный блок удобен в установке и демонтаже. Он предназначен для ИБП Systeme Electric модели SRTSE2000RTXLISH.
BPSE72RT2U паспорт изделия
Во внешнем батарейном блоке BPSE72RT2U используются свинцово-кислотные аккумуляторы, которые имеют высокий уровень защиты от утечек. Батарейный блок удобен в установке и демонтаже. Он предназначен для ИБП Systeme Electric серий SRVSE и STRSE.
BPSE192RT2U9 паспорт изделия
Во внешнем батарейном блоке BPSE192RT2U9 используются свинцово-кислотные аккумуляторы, которые имеют высокий уровень защиты от утечек. Батарейный блок удобен в установке и демонтаже. Он предназначен для ИБП Systeme Electric серий SRVSE и STRSE.
BPSE240RT3U9 паспорт изделия
Во внешнем батарейном блоке BPSE240RT3U9 используются свинцово-кислотные аккумуляторы, которые имеют высокий уровень защиты от утечек. Батарейный блок удобен в установке и демонтаже. Он предназначен для ИБП Systeme Electric серий SRVSE и STRSE.

Программное обеспечение для однофазных ИБП

ㅤㅤПерейтиㅤㅤ
