ИБП серии Smart-Save SMX Tower — это надежная система защиты питания, ориентированная на оборудование базового уровня. Отлично подойдет как для малого и среднего бизнеса, так и для частного сектора, где требуется надежная защита от скачков напряжения и кратковременных сбоев электроснабжения и длительная автономия.
Описание
Линейно-интерактивный источник бесперебойного питания нового поколения G2 в напольном исполнении (Tower). Диапазон мощности составляет от 1000 до 3000 ВА. Выходной коэффициент мощности равен 0,8. Модель предназначена для защиты электронного и бытового оборудования при нарушениях подачи электроэнергии, скачках напряжения и тока, колебаниях напряжения в электросети и крупных сбоях энергосистемы.
ИБП функционирует в широком диапазоне входных напряжений без перехода на батареи, экономя ресурс АКБ. Серия SMX работает с внешними массивами АКБ, напряжение которых рассчитано на 24/48 В. Для мониторинга и управления предусмотрены:
- USB-порт
- Последовательный порт
- Слот для опциональных коммуникационных карт (SNMP, сухие контакты, Modbus)
Также Smart-Save SMX Tower имеет обновленный русифицированный LCD-дисплей, который делает управление и мониторинг работы ИБП более удобным.
Преимущества
Линейно-интерактивная топология со встроенным стабилизатором
Синусоидальная форма выходного напряжения, необходимая для работы чувствительной нагрузки
Выходные разъемы доступны в двух вариациях: 3 Schuko или 6 С13
Флагманский символ компании «е» как наглядный индикатор режимов работы
Конфигурация для внешних АКБ напряжением 24В или 48В
Ток заряда до 20А, что позволяет минимизировать время простоя оборудования, а также допускает использование большого массива АКБ
Опциональная сетевая SNMP карта
Гарантия 3 года с момента продажи (но не более 39 месяцев с даты производства)