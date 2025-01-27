Исполнительные устройства для систем автоматизации зданий SystemeBMSAct

Приводы DA и DASR управляют положением поворотных воздушных заслонок и применяются для регулирования расхода воздуха в системах вентиляции. Приводы DASR имеют функцию пружинного возврата для автоматического поворота заслонки в исходное положение при отключении напряжения питания. Приводы имеют защиту от перегрузки и допускают ручное управление положением заслонки. В зависимости от модели, приводы управляются сигналом ВКЛ/ВЫКЛ или сигналом напряжения 0-10 В постоянного тока.

Фланцевые клапаны VGF с корпусом из чугуна предназначены для применения в системах отопления с температурой теплоносителя до +130 °С. Электромеханические приводы VGFA обеспечивают, в зависимости от модели, усилие от 1 000 до 10 000 Н и 3-позиционное или пропорциональное (0-10 В / 4-20 мА) регулирование расхода теплоносителя.

Резьбовые клапаны VGT с корпусом из латуни предназначены для применения в системах кондиционирования с температурой теплоносителя до +80 °С. Клапаны управляются электромеханическими приводами VGTA с усилием от 500 Н до 1 000 Н и 3-позиционным или пропорциональным сигналом 0-10 В / 4-20 мА.