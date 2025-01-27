Приводы воздушных заслонок, клапаны и приводы для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха зданий
Исполнительные устройства для систем автоматизации зданий SystemeBMSAct
Приводы DA и DASR управляют положением поворотных воздушных заслонок и применяются для регулирования расхода воздуха в системах вентиляции. Приводы DASR имеют функцию пружинного возврата для автоматического поворота заслонки в исходное положение при отключении напряжения питания. Приводы имеют защиту от перегрузки и допускают ручное управление положением заслонки. В зависимости от модели, приводы управляются сигналом ВКЛ/ВЫКЛ или сигналом напряжения 0-10 В постоянного тока.
Фланцевые клапаны VGF с корпусом из чугуна предназначены для применения в системах отопления с температурой теплоносителя до +130 °С. Электромеханические приводы VGFA обеспечивают, в зависимости от модели, усилие от 1 000 до 10 000 Н и 3-позиционное или пропорциональное (0-10 В / 4-20 мА) регулирование расхода теплоносителя.
Резьбовые клапаны VGT с корпусом из латуни предназначены для применения в системах кондиционирования с температурой теплоносителя до +80 °С. Клапаны управляются электромеханическими приводами VGTA с усилием от 500 Н до 1 000 Н и 3-позиционным или пропорциональным сигналом 0-10 В / 4-20 мА.
Приводы воздушных заслонок DA / DASR, клапаны VGF / VGT с электромеханическими приводами VGFA / VGTA применяются для регулирования в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха зданий.
Серия SystemeBMSAct DA — это разработка компании Systeme Electric (до октября 2022 г. - АО Шнейдер Электрик), имеющая схожие технические характеристики с линейкой приводов воздушных заслонок общеобменной вентиляции от Schneider Electric*.
*Схожие особенности и тех характеристики:
- Управление поворотными воздушными заслонками без функции возврата или с пружинным возвратом
- Сигнал управления типа ВКЛ/ВЫКЛ, трехпозиционный или аналоговый
- Опциональные концевые выключатели или обратная связь по положению
- Напряжение питания 24 В переменного / постоянного тока или 230 В переменного тока
Серия SystemeBMSAct VGF — это разработка компании Systeme Electric (до октября 2022 г. - АО Шнейдер Электрик), имеющая схожие технические характеристики с линейкой клапанов для систем отопления от Schneider Electric*.
*Схожие особенности и тех характеристики:
- Двухходовые и трехходовые регулирующие клапаны с корпусом из чугуна для температуры теплоносителя до 130 °С / 150 °С
- Приводы с трехпозиционным или аналоговым управлением
- Опциональные концевые выключатели или обратная связь по положению
- Напряжение питания 24 В переменного / постоянного тока или 230 В переменного тока