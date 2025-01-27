Исполнительные устройства для систем автоматизации зданий

Приводы воздушных заслонок, клапаны и приводы для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха зданий

Исполнительные устройства для систем автоматизации зданий SystemeBMSAct

Описание

Приводы DA и DASR управляют положением поворотных воздушных заслонок и применяются для регулирования расхода воздуха в системах вентиляции. Приводы DASR имеют функцию пружинного возврата для автоматического поворота заслонки в исходное положение при отключении напряжения питания. Приводы имеют защиту от перегрузки и допускают ручное управление положением заслонки. В зависимости от модели, приводы управляются сигналом ВКЛ/ВЫКЛ или сигналом напряжения 0-10 В постоянного тока. 

Фланцевые клапаны VGF с корпусом из чугуна предназначены для применения в системах отопления с температурой теплоносителя до +130 °С. Электромеханические приводы VGFA обеспечивают, в зависимости от модели, усилие от 1 000 до 10 000 Н и 3-позиционное или пропорциональное (0-10 В / 4-20 мА) регулирование расхода теплоносителя.  

Резьбовые клапаны VGT с корпусом из латуни предназначены для применения в системах кондиционирования с температурой теплоносителя до +80 °С. Клапаны управляются электромеханическими приводами VGTA с усилием от 500 Н до 1 000 Н и 3-позиционным или пропорциональным сигналом 0-10 В / 4-20 мА.

Преимущества
Широкий ассортимент исполнительных устройств
Двухпозиционное, трехпозиционное или аналоговое управление
Защита от перегрузки
Возможность ручного управления
Модели на 24 В или 220 В пер. тока
Дополнительные функции: концевые выключатели, обратная связь по положению
Применение

Приводы воздушных заслонок DA / DASR, клапаны VGF / VGT с электромеханическими приводами VGFA / VGTA применяются для регулирования в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха зданий.

Документы
Каталог SystemeBMSAct приводы воздушных заслонок
Каталог автоматизация и безопасность зданий System Electric
Каталог SystemeBMSAct клапаны и приводы
Каталог SystemeBMSAct клапаны и приводы
SystemeBMSAct VGTA Приводы клапанов - руководство
Руководство по эксплуатации приводы клапанов электромеханические торговой марки Systeme Electric, серии SystemeBMSAct, типа VGTA
SystemeBMSAct VGFA Приводы клапанов - руководство
Приводы клапанов электромеханические торговой марки Systeme Electric, серии SystemeBMSAct, типа VGFA
SystemeBMSAct VGFA Приводы клапанов – Краткое руководство
Руководство по эксплуатации приводы клапанов электромеханические торговой марки Systeme Electric, серии SystemeBMSAct, типа VGFA
SystemeBMSAct VGF Клапаны фланцевые - Руководство
Руководство по эксплуатации клапаны регулирующие фланцевые торговой марки Systeme Electric, серии SystemeBMSAct, типа VGF
SystemeBMSAct VGT Клапаны резьбовые - Руководство
Руководство по эксплуатации клапаны регулирующие резьбовые торговой марки Systeme Electric, серии SystemeBMSAct, типа VGT
Руководство по эксплуатации DASR приводы воздушных заслонок с пружинным возвратом
Руководство по эксплуатации приводы воздушных заслонок торговой марки Systeme Electric, серии SystemeBMSAct, типа DASR
РЭ приводы воздушных заслонок
Руководство по эксплуатации приводы воздушных заслонок торговой марки Systeme Electric серии SystemeBMSAct, типа DA
Сертификаты
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.05459_23
Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.05802_23
Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
ЕАЭС N RU Д-CN.РА10.В.24635_23
Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"
ЕАЭС N RU Д-CN.РА10.В.24910_23
Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
ЕАЭС N RU Д-CN.РА10.В.49431_23
Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.12759_24
Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.26029_24
Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Серия SystemeBMSAct DA — это разработка компании Systeme Electric (до октября 2022 г. - АО Шнейдер Электрик), имеющая схожие технические характеристики с линейкой приводов воздушных заслонок общеобменной вентиляции от Schneider Electric*.

*Схожие особенности и тех характеристики:

  • Управление поворотными воздушными заслонками без функции возврата или с пружинным возвратом
  • Сигнал управления типа ВКЛ/ВЫКЛ, трехпозиционный или аналоговый
  • Опциональные концевые выключатели или обратная связь по положению
  • Напряжение питания 24 В переменного / постоянного тока или 230 В переменного тока

Серия SystemeBMSAct VGF — это разработка компании Systeme Electric (до октября 2022 г. - АО Шнейдер Электрик), имеющая схожие технические характеристики с линейкой клапанов для систем отопления от Schneider Electric*.

*Схожие особенности и тех характеристики:

  • Двухходовые и трехходовые регулирующие клапаны с корпусом из чугуна для температуры теплоносителя до 130 °С / 150 °С
  • Приводы с трехпозиционным или аналоговым управлением
  • Опциональные концевые выключатели или обратная связь по положению
  • Напряжение питания 24 В переменного / постоянного тока или 230 В переменного тока
