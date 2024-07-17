Однофазные источники бесперебойного питания для дома и офиса

Минимальная мощность бесперебойника серии BVSE 400 ВА (240 Вт), максимальная 800 ВА (480 Вт). Данные однофазные ИБП бывают двух видов: с евро розетками и с розетками IEC C13. Таким образом, выходные разъемы, куда подключается оборудование – это 3 стандартных евро розетки или 6 компьютерных розеток. В дополнение к розеткам в Back-Save BV имеется удобный порт USB-зарядки type-A, чтобы заряжать ваши гаджеты напрямую по кабелю, без адаптера. Это очень удобно!

Все выходные разъемы, включая USB-A соединены с встроенной аккумуляторной батареей, то есть источник продолжит питать всю нагрузку в случае отключения электричества. Еще у Back-Save BV есть возможность мониторинга и управления через бесплатное программное обеспечение Parachute: следите за качеством питания, отключайте звук ИБП, настраивайте корректное завершение работы ПК и так далее.

Для отслеживания состояния бесперебойника без ПО есть светодиодный индикатор состояния и звуковая сигнализация. Размер ИБП компактный – всего 245x163x90 мм, вес от 3,5 до 4,5 кг в зависимости от мощности. Это позволяет разместить его в ограниченных пространствах или даже повесить на стену.