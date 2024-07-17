Однофазные ИБП серии BVSE предназначены для защиты от скачков напряжения и перебоев в электропитании электроснабжении дома и в офиса. Они обеспечивают защиту аппаратуры оборудования от повышенного напряжения и скачков при провалах и всплесках напряжения, распространяющихся по сетям электропитания. Кроме того, бесперебойники позволяют не прерывать работу в случае перебоев питания умеренной продолжительности, а при более длительных — гарантируют автоматическое корректное завершение работы компьютера (при интеграции с нашим бесплатным программным обеспечением Shutdown Wizard).
Однофазные источники бесперебойного питания для дома и офиса
Описание
Источники бесперебойного питания следует применять в двух случаях. Первый – если нужно обеспечить сохранность оборудования. Второй – если нужно обеспечить сохранность информации на устройстве. Именно эту технику необходимо подключать в бесперебойник в районах, где напряжение в сети переменного тока сильно колеблется, либо периодически пропадает (например, в загородном доме или высоко нагруженной сети). Также на многие рабочие места в офисах устанавливают ИБП для обеспечения бесперебойной работы и сохранности результатов труда коллег. Особенно важен ИБП для задач, исполнение которых нельзя прерывать, например, рендеринг изображений или проведение расчетов в специализированных программах.
Однофазный ИБП Back-Save BV подходят для компьютеров, моноблоков, роутеров, хранилищ данных, умного дома (видеонаблюдение, хабы, датчики) и различной периферии рабочего места.
Преимущества
Удобный порт USB-зарядки type-A с батарейной поддержкой
Управляющее ПО в комплекте поставки
Возможность настенного крепления
Корректное завершение работы компьютерных систем
Светодиодный индикатор состояния и звуковая сигнализация
Многоразовый автоматический предохранитель
Встроенный стабилизатор напряжения
Встроенная функция самодиагностики
Функция автозапуска
Функция холодного запуска
Технические характеристики
Минимальная мощность бесперебойника серии BVSE 400 ВА (240 Вт), максимальная 800 ВА (480 Вт). Данные однофазные ИБП бывают двух видов: с евро розетками и с розетками IEC C13. Таким образом, выходные разъемы, куда подключается оборудование – это 3 стандартных евро розетки или 6 компьютерных розеток. В дополнение к розеткам в Back-Save BV имеется удобный порт USB-зарядки type-A, чтобы заряжать ваши гаджеты напрямую по кабелю, без адаптера. Это очень удобно!
Все выходные разъемы, включая USB-A соединены с встроенной аккумуляторной батареей, то есть источник продолжит питать всю нагрузку в случае отключения электричества. Еще у Back-Save BV есть возможность мониторинга и управления через бесплатное программное обеспечение Parachute: следите за качеством питания, отключайте звук ИБП, настраивайте корректное завершение работы ПК и так далее.
Для отслеживания состояния бесперебойника без ПО есть светодиодный индикатор состояния и звуковая сигнализация. Размер ИБП компактный – всего 245x163x90 мм, вес от 3,5 до 4,5 кг в зависимости от мощности. Это позволяет разместить его в ограниченных пространствах или даже повесить на стену.
