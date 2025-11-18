Устройства компенсации реактивной мощности (УКРМ) серии SystemeSet

Присутствие реактивной энергии в электрической сети приводит к возрастанию линейных токов, передающих нагрузке необходимое количество активной энергии, что ведёт за собой такие последствия как: необходимость увеличения сечения проводников линий электропередачи и распределительных сетей, частые перепады напряжения в распределительных линиях, дополнительные потери мощности. Для компенсации реактивной мощности в сетях НН применяются конденсаторные установки SystemeSet, цель которых состоит в оптимизации работы электроустановки за счет снижения энергопотребления и увеличения доступной мощности.

Это решение поможет сократить потребление полной мощности, сократить потери мощности, увеличить доступную активную мощность, повысить стабильность напряжения и оптимизировать размер электроустановки.

Основными элементами конденсаторных установок SystemeSet являются конденсаторы SystemeSet Can, контакторы SystemePact M, антирезонансные дроссели SystemeSet DR и контроллеры коэффициента мощности SystemeSet PFC.