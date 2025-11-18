Устройства компенсации реактивной мощности (УКРМ) серии SystemeSet

Устройства компенсации реактивной мощности SystemeSet помогут сократить потребление полной мощности, увеличить доступную активную мощность, повысить стабильность напряжения и оптимизировать размер электроустановки.

Описание

Присутствие реактивной энергии в электрической сети приводит к возрастанию линейных токов, передающих нагрузке необходимое количество активной энергии, что ведёт за собой такие последствия как: необходимость увеличения сечения проводников линий электропередачи и распределительных сетей, частые перепады напряжения в распределительных линиях, дополнительные потери мощности. Для компенсации реактивной мощности в сетях НН применяются конденсаторные установки SystemeSet, цель которых состоит в оптимизации работы электроустановки за счет снижения энергопотребления и увеличения доступной мощности.

Это решение поможет сократить потребление полной мощности, сократить потери мощности, увеличить доступную активную мощность, повысить стабильность напряжения и оптимизировать размер электроустановки.

Основными элементами конденсаторных установок SystemeSet являются конденсаторы SystemeSet Can, контакторы SystemePact M, антирезонансные дроссели SystemeSet DR и контроллеры коэффициента мощности SystemeSet PFC.

  • Конденсаторы предназначены для компенсации реактивной мощности (КРМ)
  • Контакторы необходимы для коммутации трёхфазных одно- и многоступенчатых конденсаторных батарей
  • Дроссели предотвращают резонансное усиление гармоник в сети и тем самым защищают конденсаторы от перегрузки
  • Контроллеры необходимы для измерения величины реактивной мощности и управления подключением/отключением ступеней регулирования УКРМ для обеспечения желаемого коэффициента мощности

Преимущества

Применение продукции SystemeSet позволяет:

Увеличить полезную мощность (КПД электросетей и оборудования)

Снизить количество фактически потреблённой энергии

Увеличить стабильность уровня напряжения

Повысить срок безаварийной работы техники

Снизить расходы на коммунальные услуги (электроэнергию)

Оптимизировать размер электроустановки

Применение

Промышленные предприятия
Медицинские учреждения
Центры обработки данных
Административные и коммерческие здания
Компоненты УКРМ SystemeSet
Антирезонансный дроссель SystemeSet DR
Контроллер ККМ SystemeSet PFC
Косинусные конденсаторы SystemeSet Can (тип ECO)
Косинусные конденсаторы SystemeSet Can (тип С)
Контакторы для УКРМ SystemePact M
УКРМ SystemeSet 450кВар
УКРМ SystemeSet 800кВар
Документы

Каталог по устройствам компенсации реактивной мощности SystemeSet
РЭ контроллеры SystemeSet PFC
Руководство по эксплуатации контроллеров коррекции коэффициента мощности торговой марки Systeme Electric серии SystemeSet типа PFC
Руководство по эксплуатации SystemeSet Can
Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на конденсаторы торговой марки Systeme Electric серии SystemeSet типа Can. Храните данное руководство поблизости от устройства, чтобы содержащаяся в нём информация находилась в свободном доступе для обслуживающего персонала.
Руководство по эксплуатации SystemeSet DR
Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на антирезонансные дроссели торговой марки Systeme Electric серии SystemeSet типа DR. Храните данное руководство поблизости от устройства, чтобы содержащаяся в нём информация находилась в свободном доступе для обслуживающего персонала.
