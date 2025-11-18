Устройства компенсации реактивной мощности SystemeSet помогут сократить потребление полной мощности, увеличить доступную активную мощность, повысить стабильность напряжения и оптимизировать размер электроустановки.
Устройства компенсации реактивной мощности (УКРМ) серии SystemeSet
Описание
Присутствие реактивной энергии в электрической сети приводит к возрастанию линейных токов, передающих нагрузке необходимое количество активной энергии, что ведёт за собой такие последствия как: необходимость увеличения сечения проводников линий электропередачи и распределительных сетей, частые перепады напряжения в распределительных линиях, дополнительные потери мощности. Для компенсации реактивной мощности в сетях НН применяются конденсаторные установки SystemeSet, цель которых состоит в оптимизации работы электроустановки за счет снижения энергопотребления и увеличения доступной мощности.
Это решение поможет сократить потребление полной мощности, сократить потери мощности, увеличить доступную активную мощность, повысить стабильность напряжения и оптимизировать размер электроустановки.
Основными элементами конденсаторных установок SystemeSet являются конденсаторы SystemeSet Can, контакторы SystemePact M, антирезонансные дроссели SystemeSet DR и контроллеры коэффициента мощности SystemeSet PFC.
- Конденсаторы предназначены для компенсации реактивной мощности (КРМ)
- Контакторы необходимы для коммутации трёхфазных одно- и многоступенчатых конденсаторных батарей
- Дроссели предотвращают резонансное усиление гармоник в сети и тем самым защищают конденсаторы от перегрузки
- Контроллеры необходимы для измерения величины реактивной мощности и управления подключением/отключением ступеней регулирования УКРМ для обеспечения желаемого коэффициента мощности
Преимущества
Увеличить полезную мощность (КПД электросетей и оборудования)
Снизить количество фактически потреблённой энергии
Увеличить стабильность уровня напряжения
Повысить срок безаварийной работы техники
Снизить расходы на коммунальные услуги (электроэнергию)
Оптимизировать размер электроустановки