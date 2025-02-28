Силовые косинусные конденсаторы SystemeSet Can являются основным элементом УКРМ серии SystemeSet. Они обладают повышенным температурным классом (D+5), длительным сроком эксплуатации (250 тысяч часов) и могут применяться в самых сложных условиях эксплуатации, что делает их идеальным решением для промышленных предприятий!
Силовые косинусные конденсаторы SystemeSet Can
Описание
Конденсаторы изготавливаются по запатентованной технологии CoolCap, позволяющей им работать при более высоких температурах окружающей среды по сравнению с другими силовыми конденсаторами.
При изготовлении конденсаторов по технологии CoolCap внутренние элементы банки заливаются специальным твёрдым компаундом. Компаунд выполняет две основные функции. Во первых, он необходим для надёжной фиксации внутренних элементов и соединений конденсатора во избежание их механических повреждений. Во вторых, компаунд осуществляет отвод тепла от внутренних элементов конденсатора к его более холодной поверхности, предотвращая образование внутренних “горячих точек”. Традиционно используемые наполнители (парафин, полужидкие гели или инертные газы) хуже справляются с данной задачей, поскольку обладают более низкой теплопроводностью. По этой причине применение конденсаторов с полимерными наполнителями является более предпочтительным при эксплуатации в условиях высоких температур.
Преимущества
Повышенный температурный класс и срок эксплуатации
Конденсаторы SystemeSet Can заполнены твёрдым полимерным компаундом с высокими теплопроводными свойствами. Они обладают предельно возможным температурным классом, длительным сроком эксплуатации (250 тысяч часов) и могут применяться в широком диапазоне температур -40°C/+60°C.
Повышенная устойчивость к перегрузкам
Конденсаторы SystemeSet Can обладают повышенной устойчивостью к пусковым (400*In) и длительным перегрузочным токам (2*In). Что позволяет им сохранять стабильность характеристик даже при значительных колебаниях напряжения и тока.
Внешний разрядный резистор
Конденсаторы SystemeSet Can укомплектованы внешним разрядным резистором. Такая особенность конструкции позволяет эффективнее отводить тепло от самого резистора и тем самым продлить срок службы конденсатора. Ещё одним плюсом подобной конструкции является значительное упрощение процедуры диагностики и замены резистора, так как для этого не потребуется нарушать целостность конструкции конденсатора.
Большинство конденсаторов, представленных на рынке, имеют встроенные разрядные резисторы, располагаемые под клеммной крышкой. Подобная закрытая конструкция усложняет процесс отвода тепла от резисторов, что приводит к их перегреву. Чрезмерный нагрев в свою очередь может стать причиной отсоединения резисторов в местах пайки и, как следствие, к нарушению их разрядной функции. В конечном счёте возрастает риск преждевременного выхода конденсатора из строя, вплоть до его полного физического разрушения.
Инновационная система защиты от избыточного давления
В конденсаторах SystemeSet Can предусмотрена система защиты от избыточного давления, которая предотвращает разрушение корпуса при коротком замыкании (КЗ) внутри конденсатора и выход дуги за его пределы.
При избыточном увеличении давления внутри конденсатора, срабатывает система защиты, приводящая к разрыву токовой цепи. Под воздействием внутреннего давления крышка конденсатора вздымается, размыкая медные контакты в одной плоскости по трём фазам одновременно, исключая возможность возникновения межфазного КЗ. Наличие такой конструктивной особенности делает эксплуатацию конденсаторов максимально безопасной.
Широкий ассортимент
Модельный ряд состоит из конденсаторов с различными значениями напряжений и мощностей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для конкретных задач и условий эксплуатации.
- Номинальное напряжение Un: 440В, 480В, 525В
- Номинальная мощность Qn: 2,5-50 кВАр
Самовосстанавливающийся диэлектрик
В качестве диэлектрика в конденсаторах SystemeSet Can используется полипропиленовая плёнка с функцией самовосстановления. Материал плёнки имеет волнообразную конструкцию с наклонной металлизацией, что уменьшает плотность тока и вероятность появления “горячих точек”, а также позволяет продлить срок службы конденсаторов.
Произвольное монтажное положение
Конденсаторы SystemeSet Can могут устанавливаться как вертикально, так и горизонтально. Данная особенность делает процесс проектирования шкафов УКРМ более гибким.