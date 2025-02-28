Силовые косинусные конденсаторы SystemeSet Can

Конденсаторы изготавливаются по запатентованной технологии CoolCap, позволяющей им работать при более высоких температурах окружающей среды по сравнению с другими силовыми конденсаторами.

При изготовлении конденсаторов по технологии CoolCap внутренние элементы банки заливаются специальным твёрдым компаундом. Компаунд выполняет две основные функции. Во первых, он необходим для надёжной фиксации внутренних элементов и соединений конденсатора во избежание их механических повреждений. Во вторых, компаунд осуществляет отвод тепла от внутренних элементов конденсатора к его более холодной поверхности, предотвращая образование внутренних “горячих точек”. Традиционно используемые наполнители (парафин, полужидкие гели или инертные газы) хуже справляются с данной задачей, поскольку обладают более низкой теплопроводностью. По этой причине применение конденсаторов с полимерными наполнителями является более предпочтительным при эксплуатации в условиях высоких температур.