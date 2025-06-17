Антирезонансные дроссели SystemeSet DR

Антирезонансные дроссели (реакторы) – критически важные компоненты в установках компенсации реактивной мощности (УКРМ). Их основная функция – защита конденсаторов от разрушительного воздействия высших гармоник тока, генерируемых различными нелинейными нагрузками, например, частотными преобразователями. При наличии гармоник в сети возникает риск параллельного резонанса между индуктивностью силового трансформатора и ёмкостью конденсаторов УКРМ. Это приводит к сверхтокам и перенапряжениям в конденсаторах, что в свою очередь сокращает их срок службы.

Дроссель, включенный последовательно с конденсатором, формирует LC-цепь с определённой резонансной частотой (134Гц или 189Гц), которая ниже частоты минимальной гармоники в сети (обычно 250Гц для 5-й гармоники). Это смещает резонансную точку системы, предотвращая опасные колебания и снижая токи гармоник в конденсаторах.