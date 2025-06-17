Антирезонансные дроссели необходимы для защиты конденсаторов от резонанса с гармониками тока высших порядков.
Антирезонансные дроссели SystemeSet DR
Описание
Антирезонансные дроссели (реакторы) – критически важные компоненты в установках компенсации реактивной мощности (УКРМ). Их основная функция – защита конденсаторов от разрушительного воздействия высших гармоник тока, генерируемых различными нелинейными нагрузками, например, частотными преобразователями. При наличии гармоник в сети возникает риск параллельного резонанса между индуктивностью силового трансформатора и ёмкостью конденсаторов УКРМ. Это приводит к сверхтокам и перенапряжениям в конденсаторах, что в свою очередь сокращает их срок службы.
Дроссель, включенный последовательно с конденсатором, формирует LC-цепь с определённой резонансной частотой (134Гц или 189Гц), которая ниже частоты минимальной гармоники в сети (обычно 250Гц для 5-й гармоники). Это смещает резонансную точку системы, предотвращая опасные колебания и снижая токи гармоник в конденсаторах.
Преимущества
Высокая линейность
Линейность – это способность дросселя сохранять постоянную индуктивность и сопротивление в широком диапазоне рабочих токов без входа в насыщение его сердечника. Качественные дроссели для УКРМ проектируются таким образом, чтобы точка насыщения наступала при токах, значительно превышающих номинальный ток дросселя (например, для дросселей SystemeSet DR это значение равняется 1,8 * Iном).
Высокая линейность дросселя гарантирует стабильную работу фильтрующего контура и обеспечивает защиту конденсаторов от бросков тока, возникающих при включении конденсаторных батарей. Также линейность напрямую влияет на точность фильтрации, так как при насыщении сердечника дросселя резонансная частота контура может сильно сместиться, что в конечном счёте снизит эффективность и безопасность использования дросселя. Соответственно, чем выше линейность, тем выше запас прочности дросселя.
Высокий класс нагревостойкости изоляции
Выбор дросселей для установок компенсации реактивной мощности с высоким классом нагревостойкости изоляции критически важен по нескольким ключевым причинам, связанным с надёжностью, долговечностью и безопасностью системы КРМ. Перегрев изоляции приводит к её ускоренному старению, потере механической и электрической прочности, что в конечном счёте может стать причиной межвитковых замыканий, полного пробоя изоляции и выхода дросселя из строя. В крайних случаях сильный перегрев может привести к возгоранию изоляции и пожару.
Дроссели SystemeSet DR обладают классом нагревостойкости изоляции H (180°C), что позволяет эксплуатировать оборудование в условиях повышенных температур и перегрузок без снижения номинальных характеристик.
Медная обмотка
Дроссель SystemeSet DR состоит из стального сердечника и медной катушки с изоляцией. Применение дросселей с медной обмоткой является более предпочтительным по сравнению с алюминиевыми аналогами. Во первых, медь обладает более низким удельным сопротивлением и высокой теплопроводностью, что в значительной степени уменьшает тепловые потери и снижает риски перегрева оборудования. Во вторых, медные дроссели обладают большим эксплуатационным ресурсом, а также более устойчивы к перегрузочным и пусковым токам.
Широкий ассортимент
Модельный ряд состоит из дросселей с различными значениями индуктивностей и коэффициентами частотных расстроек. Это позволяет подобрать оптимальное решение для конкретных задач и условий эксплуатации.
- Эффективная мощность ступеней регулирования Qn: 12,5 – 100 кВАр
- Коэффициент частотной расстройки: 7%, 14%
Температурный контроль
Тепловая защита дросселя осуществляется посредством вспомогательного сухого контакта. Температурный контроль изделия составляет 125°C. При превышении данной температуры происходит автоматическое отключение дросселя.