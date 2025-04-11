Контроллер SystemeSet PFC обладает всеми функциями, которые потребуются пользователю для безопасной и эффективной работы конденсаторных установок. Это простое и интеллектуальное реле, которое измеряет, отслеживает и управляет реактивной энергией. Простота ввода в эксплуатацию, возможность контроля ёмкости ступеней в режиме реального времени и наличие адаптивного алгоритма управления выгодно отличают его от других продуктов на рынке.
Контроллеры коррекции коэффициента мощности SystemeSet PFC
Описание
Принцип работы контроллера коррекции коэффициента мощности (ККМ) заключается в постоянном отслеживании активной и реактивной составляющей мощности посредством измерения мгновенных значений напряжения и тока в электрической сети. Для измерений необходимо использовать внешние измерительные трансформаторы тока. На основе полученных данных контроллер вычисляет фазовый сдвиг между током и напряжением, сравнивает полученное значение с целевым значением Cos φ и при необходимости подаёт команду на включение/отключение ступеней конденсаторных батарей.
За счёт адаптивного алгоритма управления контроллер может задействовать любые доступные ступени вне зависимости от их порядкового номера. Благодаря этому достигается более высокая точность компенсации в сравнении с классическими циклическими алгоритмами (FIFO, LIFO). Помимо этого адаптивный алгоритм управления обеспечивает равномерное распределение эксплуатационного ресурса между ступенями регулирования, что позволяет продлить срок службы их составных элементов (конденсаторы, контакторы, дроссели, выключатели и т.д.).
Преимущества
Адаптивный алгоритм управления
Контроллер SystemeSet PFC при переключении ступеней использует адаптивный алгоритм, работающий по принципу «лучший выбор». В отличие от стандартных циклических алгоритмов (LIFO, FIFO) у адаптивного алгоритма отсутствуют ограничения, связанные с последовательным переключением ступеней, при необходимости контроллер может задействовать ступень с любым порядковым номером. Таким образом целевой коэффициент мощности может быть достигнут при значительно меньшем количестве переключений ступеней.
Непрерывная диагностика ступеней регулирования
Контроллер SystemeSet PFC позволяет осуществлять мониторинг всех подключенных ступеней регулирования УКРМ в режиме реального времени. Благодаря возможности контроля остаточной ёмкости и количества циклов переключения каждой ступени эксплуатация УКРМ становится максимально эффективной и безопасной! Так например, при уменьшении ёмкости какой-либо ступени до уровня 75% от её номинального значения контроллер автоматически отключит её и просигнализирует пользователю о необходимости проведения технического обслуживания и замены дефектных компонентов.
Функция автоматической инициализации
Контроллер SystemeSet PFC поддерживает функцию автоматической инициализации, позволяющей контроллеру осуществлять автоматическую проверку и при необходимости коррекцию подключения измерительных цепей тока и напряжения. Также во время испытания контроллер способен определять ёмкость и тип всех подключенных ступеней регулирования УКРМ. Данная функция в значительной степени упрощает ввод конденсаторной установки в эксплуатацию и позволяет пользователям значительно сэкономить на расходах на регулярных технических обслуживаниях. Принцип «УСТАНОВИ И ЗАБУДЬ» работает в полной мере.
Температурный контроль
Контроллер SystemeSet PFC укомплектован встроенным температурным датчиком, благодаря чему у пользователя появляется возможность фиксировать температурные изменения при работе конденсаторной установки в режиме реального времени. Логика работы контроллера позволяет установить два температурных лимита. При достижении первого лимита включается вентилятор, при достижении второго лимита работа контроллера приостанавливается и на экране высвечивается аварийное сообщение, сигнализирующее о чрезмерном перегреве и необходимости принятия корректирующих мер для нормализации работы УКРМ.
Информативное меню измерений
Контроллер SystemeSet PFC позволяет мониторить как основные параметры сети (напряжение, ток, частота, мощность), так и целый ряд дополнительных параметров, такие как коэффициенты нелинейных искажений по току (THDI) и напряжению (THDU).
Журнал аварийных событий
Контроллер SystemeSet PFC имеет журнал аварийных событий. Опираясь на информацию из журнала, пользователь способен определять причины возникновения тех или иных неисправностей и оперативно устранять их.
Функция передачи данных по Modbus
Встроенная функция передачи данных по протоколу Modbus RTU обеспечивает удалённый мониторинг и управление работой конденсаторной установки.