Контроллеры коррекции коэффициента мощности SystemeSet PFC

Принцип работы контроллера коррекции коэффициента мощности (ККМ) заключается в постоянном отслеживании активной и реактивной составляющей мощности посредством измерения мгновенных значений напряжения и тока в электрической сети. Для измерений необходимо использовать внешние измерительные трансформаторы тока. На основе полученных данных контроллер вычисляет фазовый сдвиг между током и напряжением, сравнивает полученное значение с целевым значением Cos φ и при необходимости подаёт команду на включение/отключение ступеней конденсаторных батарей.

За счёт адаптивного алгоритма управления контроллер может задействовать любые доступные ступени вне зависимости от их порядкового номера. Благодаря этому достигается более высокая точность компенсации в сравнении с классическими циклическими алгоритмами (FIFO, LIFO). Помимо этого адаптивный алгоритм управления обеспечивает равномерное распределение эксплуатационного ресурса между ступенями регулирования, что позволяет продлить срок службы их составных элементов (конденсаторы, контакторы, дроссели, выключатели и т.д.).