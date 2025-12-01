Удачное решение для дома и дачи!
Ваша задача найти недорогую, но качественную серию для установки в загородном доме?
Этюд — в каждый дом!
Электроустановочные изделия Etude
Описание
- Моноблочная серия из пяти цветов: белый, кремовый, серый, сосна и бук
- Степень защиты изделий скрытой и открытой установки: IP20 и IP44
- Широкое разнообразие функций, включая блоки, двойные угловые розетки, трехместные и четырехместные розетки
- Все изделия выполнены из высококачественного пластика, устойчивого к появлению царапин
Ассортимент
- Монтаж: скрытый и открытый
- Выключатели: 10 А, 250 В
- Розетки: 16 А, 250 В, с заземлением и без, со шторками и без
- Информационные розетки: телевизионные, телефонные, компьютерные, радио
- Блоки: розетка+выключатель
- Функции IP44: скрытая и открытая установка, розетки, выключатели, блоки различных конфигураций
Преимущества
Удачное решение для города и дачи
Установка изделий выполняется винтами или монтажными «лапками» в монтажные коробки диаметром 55−75 мм. Пока изделие не установлено, монтажные лапки прижаты к корпусу, что делает удобным начало монтажа. Универсальные винты позволяют использовать как плоскую, так и крестовую отвертку.
Оптимальное решение для установки в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.
Изделия для открытой установки имеют заднюю монтажную пластину, обеспечивающую безопасность при установке и эксплуатации на электропроводящих поверхностях. Металлические части механизма закрыты пластиком, контакты полностью изолированы.
Выключатели 10 AX подходят для большинства типов ламп, включая люминесцентные, а высокое качество контактных площадок обеспечивает длительный срок службы выключателей. Конструкция металлических контактов обеспечивает надежную фиксацию вилки в розетке. Токоведущие части изолированы защитной крышкой. Применение в конструкции контактов розетки латуни с высоким содержанием меди позволило избежать использования лишнего зажимающего элемента. Увеличенные вводные отверстия для подсоединения проводов уменьшают время на установку. Специальная форма контактной гильзы и увеличенная толщина контактной гайки позволяют надежно зафиксировать провод.
Все изделия выполнены из композиции высококачественного пластика — полиамида, устойчивого к появлению царапин.
Разворот крышки на 140 градусов позволяет удобно включать вилку в розетку.
Надежная система защелок позволяет легко и быстро выполнить монтаж. Не требуются дополнительные инструменты, верхняя крышка легко защелкивается на корпусе.