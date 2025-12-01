Этюд
Электроустановочные изделия для скрытой и открытой установки

Удачное решение для дома и дачи!

Ваша задача найти недорогую, но качественную серию для установки в загородном доме?
Этюд — в каждый дом!

Электроустановочные изделия Etude

ОписаниеПреимуществаПрименениеГалереяДокументы
Электронный каталог

Описание

  • Моноблочная серия из пяти цветов: белый, кремовый, серый, сосна и бук
  • Степень защиты изделий скрытой и открытой установки: IP20 и IP44
  • Широкое разнообразие функций, включая блоки, двойные угловые розетки, трехместные и четырехместные розетки
  • Все изделия выполнены из высококачественного пластика, устойчивого к появлению царапин

Ассортимент

  • Монтаж: скрытый и открытый
  • Выключатели: 10 А, 250 В
  • Розетки: 16 А, 250 В, с заземлением и без, со шторками и без
  • Информационные розетки: телевизионные, телефонные, компьютерные, радио
  • Блоки: розетка+выключатель
  • Функции IP44: скрытая и открытая установка, розетки, выключатели, блоки различных конфигураций

Преимущества

Удачное решение для города и дачи

Простота и удобство монтажа

Установка изделий выполняется винтами или монтажными «лапками» в монтажные коробки диаметром 55−75 мм. Пока изделие не установлено, монтажные лапки прижаты к корпусу, что делает удобным начало монтажа. Универсальные винты позволяют использовать как плоскую, так и крестовую отвертку.

Изделия со степенью защиты IP44

Оптимальное решение для установки в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.

Безопасность

Изделия для открытой установки имеют заднюю монтажную пластину, обеспечивающую безопасность при установке и эксплуатации на электропроводящих поверхностях. Металлические части механизма закрыты пластиком, контакты полностью изолированы.

Высокая степень надежности

Выключатели 10 AX подходят для большинства типов ламп, включая люминесцентные, а высокое качество контактных площадок обеспечивает длительный срок службы выключателей. Конструкция металлических контактов обеспечивает надежную фиксацию вилки в розетке. Токоведущие части изолированы защитной крышкой. Применение в конструкции контактов розетки латуни с высоким содержанием меди позволило избежать использования лишнего зажимающего элемента. Увеличенные вводные отверстия для подсоединения проводов уменьшают время на установку. Специальная форма контактной гильзы и увеличенная толщина контактной гайки позволяют надежно зафиксировать провод.

Качественные материалы

Все изделия выполнены из композиции высококачественного пластика — полиамида, устойчивого к появлению царапин.

Большой угол разворота крышки розеток IP44

Разворот крышки на 140 градусов позволяет удобно включать вилку в розетку.

Защелки

Надежная система защелок позволяет легко и быстро выполнить монтаж. Не требуются дополнительные инструменты, верхняя крышка легко защелкивается на корпусе.

Применение

Загородные дома и дачи
Торговые центры, павильоны, здания из сэндвич-панелей
Многоквартирные дома
Влажные помещения (IP44)

Открытый монтаж

Выключатели
Выключатели
Розетки
Розетки
Розетки IP44
Розетки IP44
Выключатели IP44
Выключатели IP44
Блоки комбинированные
Блоки комбинированные
Блоки комбинированные
Блоки комбинированные
Розетки двойные
Розетки двойные
Розетки двойные угловые
Розетки двойные угловые

Скрытый монтаж

Выключатели
Выключатели
Розетки
Розетки
Розетки телекоммуникационные
Розетки телекоммуникационные
Розетки IP44
Розетки IP44

Документы

Каталог электроустановочных изделий
2024 г.
Блоки двойные серии Этюд
Руководство по эксплуатации двойных блоков серии Этюд
Выключатели и переключатели открытого типа серии Этюд
Руководство по эксплуатации выключателей и переключателей открытого типа серии Этюд
Выключатели и переключатели открытого типа IP44 серии Этюд
Руководство по эксплуатации выключателей и переключателей открытого типа IP44 серии Этюд
Выключатели и переключатели скрытого типа серии Этюд
Руководство по эксплуатации выключателей и переключателей скрытого типа серии Этюд
Розетка открытой установки серии Этюд
Руководство по эксплуатации розеток открытой установки серии Этюд
Розетка открытой установки IP44 серии Этюд
Руководство по эксплуатации розеток открытой установки IP44 серии Этюд
Розетки скрытой установки серии Этюд
Руководство по эксплуатации розеток скрытой установки серии Этюд
Розетки компьютерные и телефонные серии Этюд
Руководство по эксплуатации компьютерных и телефонных розеток серии Этюд
Розетки телевизионные серии Этюд
Руководство по эксплуатации телевизионных розеток серии Этюд
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
BIM-модели электроустановочных изделий производства Systeme Electric серий ArtGallery, AtlasDesign, MultiTrack, Glossa, Blanca, Этюд и MultiBox
Фильтры
Поиск
Корзина